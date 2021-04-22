【疫情何時了】

【本報訊】疫情反覆，本地零感染僅一天即「斷纜」，昨新增14宗確診，包括12宗輸入及兩宗源頭不明個案，累計個案達11,719宗。兩宗源頭不明個案為19歲葵涌貨櫃碼頭男理貨員、31歲日出康城綠茵英文（國際）幼稚園女主任，她病發前到訪多處，最少30名幼稚園學生及多名密切接觸者須送檢。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨指，該名女患者與家人居於將軍澳新寶城4座，4月20日發燒及咳嗽，到將軍澳頤康醫務中心求診，因發燒被轉介將軍澳醫院檢測。她對上一次於4月9日定期檢測，當時結果為陰性。

女患者4月20日最後上班，一般在接待處工作，但當日曾任教兩班K3學生約15至30分鐘，雖然師生均有戴口罩，但考慮到學生年紀小，未必會穩妥戴口罩，加上課室屬密閉空間，患者又曾派發功課，師生有較近距離接觸，故兩班共30名學生及兩名教師須隔離。當局已通知學生家長，須安排一名照顧者陪同學生檢疫。

貨櫃碼頭理貨員染疫

潛伏期間，患者曾到訪多處，包括坑口舒適堡健身室、觀塘Pole Beat Gallery做瑜珈、灣仔會展婚紗展及將軍澳中心Bioscreen Organic Beauty美容院等。她又曾光顧銅鑼灣日本餐廳鮨幸及天后日式餐廳Camper’s坐忘；又曾到過坑口村朋友家作客食飯。歐指，患者家人、坑口村朋友及朋友家人、陪患者一同健身的朋友及數名瑜伽班同學均被列密切接觸者須檢疫。

另一宗源頭不明個案為居於屯門新圍苑新碧閣的19歲男子，於葵涌貨櫃碼頭擔任理貨員，任職曾爆疫的宏記港務操作有限公司。歐指患者無病徵，因工作定期檢測而確診，對上一次4月14日檢測呈陰性。患者平日在葵涌貨櫃碼頭1號、2號及5號碼頭工作，亦於公司位於2號碼頭的寫字樓休息室，曾與兩至三名同事小歇。

歐指患者無接觸碼頭工作的貨櫃工人，亦毋須上船，職責主要將到港貨物資料輸入電腦，與患者同一更份約20位同事須檢疫，曾到訪碼頭及其公司大廈者須強檢。歐稱該男患者確診前到過屯門市廣場的一幻拉麵、安定街市及屯門良景廣場祥景茶餐廳用膳。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，過去七日源頭不明的確診個案至少11宗，較對上一周倍數上升，疫情仍處於不太穩定，現時亦未肯定變種病毒在社區擴散的情況，疫苗亦不能百分百防止病毒傳播。

另外，四間學校爆發上呼吸道感染個案，包括中華基督教會元朗堂真光幼稚園及幼稚園二校須一併納強檢。