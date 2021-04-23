港府修改選舉制度時，一併引入禁止公開煽惑不投票、投白票或廢票的罪行。政制及內地事務局在回覆立法會法律顧問的信中解釋，因為公開煽惑選投白票等「有可能會對選民製造不當壓力」，強調當局「有責任採取措施鼓勵合資格選民行使投票權及打擊可能影響選民行使投票權的不當行為。」

政制局在回覆立法會的信中強調，雖然香港沒有實行強制投票，但當局「有責任採取措施鼓勵合資格選民行使投票權及打擊可能影響選民行使投票權的不當行為」，而公開煽惑選民投白票廢票或不投票，「有可能會對選民製造不當壓力，影響選民自由選擇是否行使投票權」，因此要規管這種「破壞選舉的行為」。

選委不能有外國居留權 因不符基本法上限規定

此外，政制局亦解釋特首選舉委員會界別候選人，不能有外國居留權，以及不建議增加立法會內，可以持有外國居留權或非中國籍的議席數目的原因。

當局指，由於以往推行改時，都沒有改變立法會內，只有12個功能組別的候選人可以有外國居留權的上限，若容許選委會界別候選人有外國居留權，「便有機會出現40名在（立法會）選委會當選的議員都有外國居留權的情況，則不符合《基本法》第六十七條」，即是非中國籍和有外國居留權議員不超過全體議員20%的規定。

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