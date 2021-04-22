「醫生，我覺得加咗隻新藥都已經兩個幾禮拜，但係就冇乜分別，我覺得冇乜點好到，同之前一樣，仲係成日都好攰，冇動力，同埋都冇開心感覺，你可唔可以再校下啲藥呀？」

M大概半年前開始求診，主要覺得情緒差，容易爆喊，幾年前，也試過有同樣的抑鬱情況，接受過治療，最近因為人際關係的問題，又再復發。這一次，服藥頭十天，效果良好，M形容情緒立即穩定下來，睡眠改善了，也開始有心機，但之後，病情卻一直反覆，醫生認為M已經服用兩隻非常有效的抗抑鬱藥，所以覺得病情反覆未必是藥物效力的問題，但因為M強烈要求，所以三星期前，醫生儘管試試，加上第三隻抗抑鬱藥。

不過，同時服用三隻抗抑鬱藥三個星期後，M的情況並沒有好轉，醫生也試過提議M接受心理治療，深入探索有沒有未處理的壓力問題，但M並不熱衷，最後，醫生在M的同意下，跟家人單獨談談，嘗試看看有沒有新的線索。

M的姐姐覺得，即使再開第四、第五隻抗抑鬱藥，也未必有效，因為M的問題，正正在於他過份依賴抗抑鬱藥物，希望服藥後不需要做任何事情，便自然會康復。其實M的家人也看到，在他的工作和朋友圈裏，有很多不如意的地方，部份可能真的是身邊的人對M的誤解，但也有不少衝突，是需要積極面對，但家人留意到， M通常只是把這些纏繞已好幾年的人際關係問題掉到一旁，就像沒有發生一樣，有時家人跟他提起，希望給他一點意見，但每次M都藉故避開，家人認為，因為這些長久以來人際關係上的矛盾沒有解決，一直壓抑着，假裝沒有事情發生，所以這個抑鬱症才一直拖下去。

其實大部份患者和家人也明白，心病還需心藥醫，藥物雖然可以迅速紓緩病徵，提升情緒，不過，一旦狀態改善後，其實患者也需要花心機去處理本來引發抑鬱的成因，如果不願意面對自己的問題，假裝甚麼也沒有發生，完全寄望藥物有奇蹟的話， 那麼無論服用多少藥物，抑鬱的情緒也很難完全好轉過來。

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李德誠 精神科專科醫生