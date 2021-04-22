【本報訊】製作節目屢次獲獎、受國際肯定的蔡玉玲，昨獲新聞界翹楚撰信求情，當中她曾就讀的中大新聞與傳播院現任院長盛讚她作為被譽為「良心守護者」的調查記者，表現非常優秀，強調查冊是業界慣常做法，目的非為一己私利，只為替公眾追尋真相。

中大新聞與傳播學院院長李立峯在求情信稱讚蔡是非常優秀的調查記者，品格正直誠實，強調偵查記者被譽為「良心的守護者」和「民主社會的偵探」，負責調查極重要的新聞事件，盡可能讓公眾接近真相，有公眾利益。李提到學術界教導學生時也會提到查冊是工具，記協前主席岑倚蘭的求情信同樣指，查冊在業界中很普遍。辯方指出不論查冊孰對孰錯，業界看法確與法庭裁決不一，蔡只是以慣常手法採訪，當時真誠覺得自己並沒有錯，過往亦從未有檢控案例，並強調她調查大眾關注之事，非為一己私利。

曾因採訪六四被拘留

行家暱稱為「阿包」、資深傳媒人蔡玉玲（37歲），於中大新聞與傳播學院畢業，其後投身港台電視部，她除了製作節目屢獲肯定，亦願意為不平事挺身而出，曾任港台節目製作人員工會主席。

2014年時正值六四事件25周年，蔡當時亦任《鏗鏘集》編導，並製作名為《囚語》的專題，她上京打算採訪天安門母親時，被公安以「攜帶的物品可能是違反治安管理或犯罪的贓物」為由拘留九小時。她一度離巢任職「傳真社」，回巢後任《鏗鏘集》編導，屬港台自僱合約員工，惟她去年11月被捕後已被港台停工，現為獨立記者。蔡玉玲製作的節目屢次獲獎，更曾揚威國際。今次涉案的鏗鏘集《7.21誰主真相》，剛獲得今屆金堯如新聞自由大獎。2016年，她以8.31政改框架為主題製作的鏗鏘集《一人一票的迷思》，亦曾獲第7屆金堯如新聞自由獎的電子傳媒組大獎及第20屆人權新聞獎的中文廣播傳媒大獎。另外，她有份擔任編導的鏗鏘集《7.21元朗黑夜》及《何志平的名單》，曾在2020紐約電視電影節獲獎。