【疫情何時了】

【本報訊】中資的檢測承辦商華大基因疑再次嚴重出錯，昨日突然湧現多達30宗初步確診個案，分散於全港多個地區，全部均由華大基因化驗室在同一天驗出，衞生防護中心認為事件極不尋常，發現當中10名患者送入醫院再檢測竟變為陰性。港大微生物學系講座教授袁國勇昨日隨即到華大基因化驗室視察，發現實際只有兩人屬陽性，推斷樣本在化驗過程中受污染而出現假陽性。惟30名「患者」及近百密切接觸者已全部被視作確診個案，均要送院及隔離14日。食衞局表示，若承辦商服務未達水準，不排除中止合約。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨日初步確診個案達30宗，全部均由華大基因在本周二採集樣本，周三驗出呈陽性，相關個案分佈在屯門、黃大仙及慈雲山等不同區域的不同大廈，看不到關連性，且病毒量低，而同一樣本交由衞生署覆檢後亦呈陽性，惟其他承辦商昨日卻均無驗出任何陽性樣本，衞生防護中心認為當中有不尋常。

歐表示，30宗初步確診中，九宗來自尖沙嘴華美達華麗酒店，該酒店早前因流入社區的變異病毒患者曾入住而要強制檢測，但其中五人送入醫院後，重新採樣本進行的檢測卻呈陰性。另有21宗是來自四個社區檢測中心及流動採樣站，其中兩名在牛頭角檢測中心採樣及一名在沙咀道採樣的患者，入院後重新檢測亦呈陰性。

他又表示，涉事的大部份初步確診個案均屬定期檢測的特定群組人士，例如地盤工人、清潔工人等，包括保華建業、荃灣馬角街地盤、西九文化區、康城商場等任職裝修及文職的人士，他們最近的檢測結果均呈陰性。

他指若30宗初步確診個案全屬陽性，等如出現社區大爆發及出現多條隱形傳播鏈，因此為審慎起見，會全部當真陽性處理。30名初步確診病人已被送入公立醫院，安排入住單人房隔離，而各人的密切接觸者亦被送入檢疫中心；工作地點要停工及強制檢測，但居住大廈則暫時不用強制檢測。由於一次檢測陰性並不能作準，確診病人必須持續檢測陰性才可出院，及其密切接觸者才可離開檢疫中心，估計需時幾天。

袁國勇昨視察華大基因化驗室，形容有關事件很不理想，因令到病人及密切接觸者無辜入院及送檢。

打齊針回港者「被確診」

30宗受影響的個案中，部份涉及學校，其中屯門永隆中學要停課兩日消毒。防護中心昨晚披露，較早前公佈的兩宗在4月初由內地回港後的確診個案，以及於4月17日公佈一宗幼稚園老師的初步確診個案（CT值為31），相關樣本經衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，結果為「不確定」。該三宗個案亦涉及華大基因。相關人士送院檢測的結果呈陰性，抗體亦呈陰性。涉事兩宗內地回港個案包括一名經回港易到港，之後到如心酒店任執房員的個案，如心酒店因此要強檢；以及在內地完成兩針疫苗後到港的個案。

華大過去亦曾出現假陽性個案，食衞局副局長徐德義表示，政府對化驗所品質有高要求，今次不尋常事件仍有待調查。在記者一再追問下，他才說：「若（承辦商）公司原則上達唔到合約要求，做唔到我哋需要嘅服務，當然政府會好決斷咁採取措施，包括中止服務合約。」

民主黨醫療政策副發言人袁海文稱，檢測服務最重要是準確度，但華大並非首次涉及失誤，容易令公眾產生不必要的恐慌，甚至對檢測失去信心。他認為現時檢測服務再非當初「兵荒馬亂」的緊急營運，承辦商理應運作順暢，沒有藉口出現低級錯誤。他指政府應徹查事件，並按照機制作出處分，視乎情況值得考慮解除合約，若再次放生實屬荒謬。

華大基因回應指會全力配合防護中心調查，並按照袁的專業意見改善，並向受影響的市民表示歉意。