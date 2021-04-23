政府去年8月選定中山紀念公園體育館供華大基因作「火眼實驗室」之用，引起市民及附近區議員關注並到場視察。中西區區議會主席鄭麗琼、議員許智峯、梁晃維等多人因此被票控違反禁聚令。案件今在東區裁判法院再訊，其中梁晃維、葉錦龍、彭家浩及黃永志承認控罪，主任裁判官羅德泉判刑指，眾人因大意而觸犯限聚令，與酒樓飯局無異，各判罰款7,000元。鄭麗琼則繼續否認組織是次聚集，案件押後至8月30日開審。

梁晃維離庭大叫：你若不離，我定不棄，香港萬歲！

因涉嫌違反國安法還柙候訊的梁晃維，被帶入囚室前振臂高呼「你若不離，我定不棄，香港萬歲！」坐在旁聽席上、否認組織受禁群組聚集罪的鄭麗琼以紙巾拭淚。警方今如臨大敵，派出6名軍裝警員及4名便衣到庭監察。

辯方大律師求情指，四人案發時為中西區區議員，是次事件與普通飯局不同。事源案發前一晚，政府在毫無諮詢下，突然將中山紀念公園體育館轉為防疫檢疫區，派駐醫護人員，引起居民恐慌。區議員收到不少電話查詢，遂於案發8月7當天到場視察。由於事件引起關注，多名記者到場採訪，5名區議員一時大意，忘記限聚令規限，並列受訪；希望法庭考慮到眾人因履行區議員職責，酌情處理。

眾人當日擬召開中西區區議會特別會議

羅官指，各人原被發出定額罰款告票，其後因不認罪，控方才以傳票形式檢控。羅官向控方查詢該控罪最高罰則，獲悉為第四級罰款2.5萬元及監禁6個月後，隨即作出判刑。羅官稱，被告當日往中山紀念公園體育館工作，完成工作後卻大意沒有遵守限聚令規定，站在一起；案件關鍵在於大意而觸犯，與酒樓飯局無異，判罰也無分別，各判罰款7,000元。

梁晃維、葉錦龍、彭家浩及黃永志，被控於2020年8月7日早上，在中山紀念公園體育館外，參與一個無合理辯解的受禁群組聚集。鄭則被指於同日同地，於早上10時26分身為組織聚集的人，無合理辯解進行受禁群組聚集。

去年8月初，政府因應新冠肺炎疫情第3波爆發，選定中山紀念公園體育館供華大基因作「火眼實驗室」之用，事件引起市民關注。同月7日，多名民主派中西區區議員抵達中山紀念公園體育館外，擬召開中西區區議會第5次特別會議。當日會議於10時25分完結，其後各人並排接受記者訪問，事後被控違反599G，遭發出定額罰款告票。

【案件編號：ESS21775、ESFS50034-50037/20】

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