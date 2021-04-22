【本報訊】一名日前曾接種科興疫苗的九巴車長，昨早在九龍城碼頭巴士總站駕巴士時失控，先撞倒一名地盤工再撼另一輛九巴車尾，然後衝前掃毀臨時地盤一列水馬後鏟上行人路，車身擱在花槽始停下。被撞地盤工重傷送院，九巴車長涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。

司機日前曾接種科興

消息稱，被捕的63歲姓張九巴車長，日前曾接種科興疫苗，暫未知意外時是否與車長不適有關。警方初步調查，懷疑因機件故障致收掣不及肇禍。九巴職員權益工會發言人李國華稱，暫時九巴沒強制員工必須接種疫苗，員工接種疫苗後亦毋須向公司申報，但呼籲車長若開工感不適就不應上班。

昨清晨6時許，姓張車長駕駛6C線雙層九巴由九龍城碼頭總站開出往美孚，當巴士駛出巴士總站即失控，撞倒旁邊馬路臨時地盤的49歲尼泊爾工人，再衝前撞向另一41號線巴士車尾，然後掃毀一列水馬後鏟上行人路，前半車身擱起停下。有拍到意外經過片段在網上流傳，片中涉事九巴剛駛出巴士總站，車速不高，意外時有途人驚慌走避。現場消息稱，事發時車長報稱感到不適。

現場工地為東九龍幹線地盤，據知被撞受傷地盤工當時正前往工地上班，他腳部及盆骨受傷流血，並一度昏迷，地上遺下一條血路，送院情況嚴重留醫。九巴關注事件，指已派員慰問傷者及家屬，會配合警方調查。就公營運輸公司的車長是否要在接種疫苗後向公司申報，正向運輸署查詢，至截稿前未獲回覆。