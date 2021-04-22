【本報訊】私營骨灰龕場要獲發牌，必須符合建築物安全及土地規劃等要求，龕場於是「排隊」向城規會申請更改土地用途，即使申請被拒，部份亦如長霞淨院般「屢敗屢戰」。各界關注骨灰龕問題大聯盟召集人謝世傑批評，城規會容許申請人可以無限次申請，浪費時間及資源，申請牌照的私營龕場可獲豁免，各部門要待發牌委員會有決定，才可就龕場的違規情況執法，令龕場在申請期間如獲「免死金牌」，可以一直霸地及享用非法僭建。

《私營骨灰安置所條例》於2017年通過，龕場需要向發牌委員會提交文件，包括由專業人士證明樓宇及消防安全，以及有否不法佔用土地等，以申請暫免法律責任書。

僅6間獲發牌

法例通過至去年已近三年，惟160多間私營骨灰龕場，僅得少數龕場能交齊文件供委員會審視，目前只有六間私營骨灰龕場獲發牌照、一間獲發豁免書，約有80間仍未就申請暫免法律責任書交齊文件。

政府訂立提交文件的限期亦一再延遲，最新「死線」受疫情影響，由去年底延至今年1月底，將於4月30日公佈各個龕場遞交文件的情況。

謝世傑指出，龕場獲發牌後才能出售龕位，理應盡快提交文件，但各龕場一直「撒賴」拖延，他認為「死線」結束後理應截龍，「理論上係呢個階段，交唔齊文件唔會再接受㗎喇」。

至於交齊文件的龕場，會由發牌委員會審議文件，成功獲發暫免法律責任書的龕場，若在規劃及地契上未符標準，最多有六年時間供龕場糾正，包括向城規會申請更改土地用途等。

謝世傑認為，暫時只有極少數龕場能通過城規會申請，「都過唔到城規會，都幾難再搞落去喇」，惟不少龕場如長霞淨院般，被否決後會再次提交申請，他批評是城規會的漏洞，「佢係無限復活嘅，又無時間限制，稍為修改少少又再申請」。

謝形容城規會申請是「擋箭牌」，因其他部門需暫停執法，而申請私營骨灰龕場牌照亦有豁免，要待發牌委員會有所定奪，各部門才能就涉事龕場的違規情況執法，有如獲得「免死金牌」可繼續違規，「畀佢玩六年，咁都死喇」。