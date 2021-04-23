主管港澳事務的國務院副總理韓正，在廣州會見港澳特首林鄭月娥和賀一誠。據官媒新華社報道，韓正充份肯定港澳政府近期的工作，並表示香港要做好有關落實「愛國者治港」原則的本地立法相關工作，組織好今明兩年舉行的選舉，同時要繼續把疫情作為推動復蘇和民生改善的首要工作。

韓正：抓緊做好本地立法相關工作

林鄭正在廣州出席粵港澳大灣區建設領導小組會議。據新華社報道，韓正會見林鄭和賀一誠時，港澳辦主任夏寶龍亦有參與。韓正表示，全國人大完善香港選舉制度，「為落實『愛國者治港』原則、確保香港長治久安提供了堅實的法律保障」，亦要「抓緊做好本地立法相關工作，組織好今明兩年舉行的選舉」。

同時，韓正亦表明港澳兩地都要「繼續把疫情防控作為推動經濟復蘇和民生改善的首要工作，中央政府將一如以往給予全力支持」。

至於林鄭和賀一誠則表示，「衷心感謝中央對香港、澳門的關心和支持，將按照中央要求和部署，積極參與粵港澳大灣區建設，並做好有關工作」。

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