去年2月有市民在銅鑼灣時代廣場發起「和你Lunch」，其間有「正義姐」之稱的教師藍雪寶夥同伴帶國旗踩場抗議，最終藍遭私了。有聽障男生被指多次用手機毆打藍的頭，藍的同伴則涉推撞在場人士並以國旗施襲，兩人分別被控傷人及打鬥罪。案件早前審結，裁判官鄧少雄今裁決指，藍的證供欠佳，法庭無法證明聽障男便是施襲者，裁定男生罪脫；惟片段清楚顯示藍的同伴襲擊黑衣人，但沒證據顯示她是出於自衞，裁定她罪成，罰款3000元。

多名愛國人士今到庭旁聽，他們聽罷裁決後感到非常不滿，有人稱「等啲曱甴俾天收」，又罵鄧官「狗官！」他們又不滿鄧官用英文宣讀裁決，怒叫「中國人講咩English！」

男被告蔡俊軒（23歲）被控於去年2月21日在時代廣場外非法及惡意傷害藍雪寶；藍的同伴、操普通話的女被告宋晞綸（46歲），則被控同日同地參與非法打鬥。

官指施襲者曾使用電話 男被告有嚴重聽障

鄧官裁決指，辯方於審訊時爭議蔡的身分，指他並非施襲者。鄧官指出，蔡患有嚴重聽障，需向法庭申請助聽設備；但現場片段可見，施襲者曾將電話放在耳旁，質疑有嚴重聽障的蔡為何當日能使用電話。控方亦沒提供任何證據反駁辯方，證明蔡於案發當日沒有嚴重聽障。

另外，鄧官指事主藍雪寶的認人證供欠佳，藍供稱施襲者戴黑框眼鏡及有粗眼眉，惟施襲者當時有戴口罩，單憑這些證供不足以辨認蔡便是施襲者。況且，警方並無在蔡的住所內搜出與施襲者衣物，遂裁定蔡罪名不成立。

至於女被告宋晞綸，她沒有自辯或傳召任何證人辯解。鄧官指，片段顯示她推撞及襲擊黑衫人士之前，曾用手指指著對方，但雙方沒有接觸，故宋顯然並非出於自衞而襲擊對方，裁定她罪成。

辯方求情指，宋曾經歷離婚，育有兩名兒子，其中一名在加拿大留學；宋並非兇殘之人，熱心照顧長者，更成立慈善機構「香江情.中國心」，協助弱勢社群。

【案件編號：ESCC1685/20】

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