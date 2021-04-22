【本報訊】剛於前日奪得金堯如新聞自由獎大獎的港台《鏗鏘集》《7.21誰主真相》，因該報道追查白衣人事件進行車牌查冊的編導蔡玉玲，昨被裁定虛報查冊用途罪成。國安法指定法官之一的主任裁判官徐綺薇裁定，蔡玉玲明知查車牌作採訪報道用途與交通運輸無關，無論是否出於良好動機，都是明知而作出虛假陳述，裁定罪名成立，罰款6,000元。蔡成為牽涉7.21事件中首名被定罪判罰的人，她在庭外痛哭，指裁決如判所有記者有罪，但堅信「查冊無罪、新聞自由無罪」，並以《7.21誰主真相》編導的身份為榮，承諾會繼續做記者，作為今次判決最好、最積極的回應。記協主席則形容昨天是「新聞界黑暗的一日、香港蒙羞的一日」，歷史會記住這一天。

裁判官徐綺薇昨宣讀裁決理由，指蔡玉玲申請索取車輛證明書，明顯是為採訪和報道用途，和交通運輸及涉案車輛本身的事宜完全無關，裁定蔡玉玲罪名成立。

蔡玉玲聞裁決後在被告席上眼泛淚光，旁聽席多人傷感流淚。散庭後，蔡與律師團隊成員相擁，終當庭放聲痛哭。其後她與團隊開會後步出會見室，庭外聲援者不斷鼓掌支持，高呼：「採訪無罪！查冊無罪！無畏無懼！」

稱今次法庭裁決香港所有記者

雙眼通紅的蔡玉玲散庭後回應，判決令人難受及傷心，她一度拭淚哽咽，「我會認為今次法庭裁決嘅唔係我一個人，係成個行業、係香港所有記者。」對於會否上訴，蔡玉玲指要與律師商討。

蔡說，不能認同法庭將過往行之有效、記者查找真相的工具定為「有罪」，根據今次法庭判決，日後記者如想就交通事宜查冊，亦因記者不是當事人而干犯虛假陳述，這是不按比例地限制新聞自由，條例上根本沒指出相關字眼，對業界有非常壞的影響。

蔡稱「今日法庭可以判我有刑責，但我唔覺得自己有罪，亦都覺得查冊無罪，捍衞新聞自由亦都無罪。我唔會因呢單案而放棄我喺新聞上嘅追求」。

她並說：「過去十幾年，我經常提醒自己，要好謹慎、要經常保持謙卑，我想話，呢兩年，能夠用《鏗鏘集》編導嘅身份，去做7.21呢兩個報道，係我嘅驕傲，我引以為榮。」

「繼續做新聞係對判決最好答案」

「我認為我繼續做新聞，係我對今次判決最好嘅答案，我希望呢個會係大家見到我對今次判決最好、最積極嘅回應」。她勉勵同業，就算各個平台被打壓，但相信仍有空間，「我唔知有咗呢個案例對未來新聞界有乜影響，但我衷心希望業界可以一齊搵到我哋嘅方法，繼續信守價值、履行天職，我哋唔好就咁放棄」。對於港台可能不再聘用，蔡稱仍然想做記者，但不一定要在港台，她會在不同平台中實踐她所信守的價值。

記協主席楊健興稱，對裁決感悲憤莫名、痛心疾首，直指由警方拘捕、律政司正式檢控，至法院裁定罪成，是一錯再錯、錯上加錯。楊稱，傳媒的監察功能不獲法院肯定，法庭以最狹窄的定義演繹法例字眼，完全沒有考慮傳媒透過查冊所作的採訪完全符合公眾利益，「按此邏輯，記者根本冇嘢可以查」，質疑《基本法》已無法保障新聞自由。

楊指，7.21事件被質疑「警黑勾結」，記者查冊釐清真相何罪之有，並批評港府只重視私隱，以打擊起底為名，客觀上是協助有權有勢者掩蓋事實。八個傳媒工會包括香港記者協會、港台節目製作人員工會、明報職工協會、眾新聞工會、壹傳媒工會、大專新聞教育工作者聯席、香港攝影記者協會及獨立評論人協會發聲明，批評裁決狠狠地摧毀香港僅餘的新聞自由，對此感到心情沉重，痛心疾首，形容是「新聞界黑暗的一天、香港蒙羞的一天」，直斥政府「將記者送上犯人欄」，認為法院裁定記者有罪，嚴重衝擊第四權，亦令「新聞自由響起喪鐘」。

港台工會主席趙善恩代表工會向蔡玉玲致謝，指記者沒料到要因採訪而被定罪，「呢一個係新聞從業員冇諗過嘅處境，但係阿包非常勇猛咁樣高舉住佢所相信嘅新聞價值，孭咗落嚟」。她在英語發言後向蔡表示：「You have our back。」

法政匯思成員大律師何旳匡指，本案控辯雙方並沒事實爭議，是純粹的法律爭議，故必然有上訴空間。何又指判詞限制記者不可進行車牌查冊，只能向運輸署作書面申請，若有關申請不獲批准，申請人可做的是提出司法覆核。

案件編號：WKCC4075/20