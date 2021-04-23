屢次出錯的華大基因昨日再爆發假陽性事件，30個樣本中有28個屬假陽性，連累相關病人及約80名密切接觸者無辜被隔離，浪費衞生防護中心人力物力。現時政府21間社區檢測中心，7間由華大基因承辦，佔整體中心三分之一，承辦最多檢測中心。華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭今日在電台節目表示，每日需檢測2萬至3萬個樣本，對受影響人士致歉。有業界人士表示，化驗所應有既定程序對異常結果作出覆檢，但在疫情低迷下，華大基因未有發現同日採樣的樣本，竟有大批陽性個案屬不尋常，明顯是人為失誤，管理層應負責；相信即使政府終止其合約，其他承辦商應可接手。

本港有21間社區檢測中心，當中7間由華大基因承辦，是營運最多檢測中心的承辦商。除了社區檢測中心外，華大也承辦流動採樣站，負責封區及強制檢測工作等。 胡定旭表示，華大每日需要檢測約2萬至3萬個，對於港大微生物學系講座教授袁國勇昨日提及的問題及改善措施，胡表示會檢視整個工作流程，現時每名員工每星期工作約50小時，會調整工作時數調整及增加人手。

業界人士批明顯是人為失誤 華大基因管理層應負責

有業界人士表示，實驗室主管是一級化驗師，負責整個實驗室運作；而每份檢測報告都會由實驗室主管或其他同屬一級化驗師的負責人簽署；實驗室應有既定程序，若發現檢測結果異常，應以另一方法覆檢結果。但在疫情低迷下，華大基因未有發現同日採樣的樣本，竟有大批陽性個案屬不尋常，沒有覆檢樣本，明顯是人為失誤，管理層應負責。

該業界人士又指，本港整體檢測量很大，質疑行內是否有足夠的註冊化驗師應付檢測，「係唔係個個都係合資格醫務化驗師？」去年全民檢測顯示本港因醫務化驗師不足，需要內地化驗師來港協助。

該業界人士估計，政府決定如何跟進事件時，或會考慮本港整體檢測能力；他認為若政府與華大基因終止合約，其他承辦商應有能力接手；除非疫情突然逆轉，才需再考慮檢測能力。

食物及衞生局昨日表示，若發現涉事醫務化驗所及其專業人員涉及違反專業守則，會將個案呈報醫務化驗師管理委員會跟進。若承辦商服務質素欠妥，會考慮根據情節嚴重程度，按合約條款作出適當處分，但至今未公佈具體如何跟進。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）