香港選舉制度竄改草案通過在即，全國政協常委唐英年上星期喊話，指「不希望議會日後變成清一色」，希望議會未來能繼續有包括民主派在內的多元聲音，才能更好建設多元、包容的社會。

唐英年當年選不上特首，有人說他到底就是不夠根正苗紅。正所謂東方紅、太陽升，不論那紅是共產主義大旗的腥紅抑或天安門前學生的血紅，清一色紅，從來都是中共國策。說希望議會多元，可以；但說「不希望議會日後變成清一色」，則可見唐英年對中共的政治修辭和禁忌還是不夠敏感，才會說出這樣極度失當的比喻出來。唐英年只消看看中共外交部對「顏色革命」四字咒語的執着，便當自知失言。鄧小平黑貓白貓的比喻如今家傳戶曉，但在文革時卻被「四人幫」拿來批鬥成「十大罪」之一：江青直指黑貓白貓是暗喻「資本主義」，貓論等同要顛覆紅色的共產主義。所以，要在中國打滾，除非你有鄧小平三起三落的能耐，最好還是別亂拿顏色打比喻。

事實上，中共清楚表明，是次草案目的是要全面落實「愛國者治港」。立法會議員不單要宣誓效忠中華人民共和國，更要經過重重的國安審查，即便在當選就任後也必須繼續謹言慎行好好愛國，否則隨時DQ。那到底甚麼叫愛國呢？政制及內地事務局長曾國衞就給出了一個完美的答案：「不可能聲稱愛國，但不愛或不尊重共產黨的領導」，所謂愛國不愛黨的說法，「講唔過去」！如此規則之下，立法會議員必須愛黨，那還有可能不紅嗎？不論那紅是中國共產黨的腥紅抑或手足在街頭流下的血紅，立法會也只能是清一色紅，不可能再有其他顏色了。

如果我佔用了《蘋果日報》寶貴的版面，卻只為回應一個過氣的失意政協，也未免過於無聊。事實上，這文章我不是寫給唐英年看的（他大概也不會看），而是寫給各位仍意欲參選的所謂民主派朋友，以及各位仍打算把民主派選入立法會的香港人看的。

為不義議會偽造合法性

我在此前〈參與選舉是否還有意義？〉一文中，指出香港人已不可能贏得任何的議會實際影響力，假使有人能真的僥倖入閘、僥倖當選，也會因為DQ的威脅而無法達成任何作為。文章見報後，有朋友問我：「讓民主派的朋友選入立法會，即使甚麼都做不了，至少也能拿共產黨的錢，就算或許幫不了香港，但也不至於有害吧？」對不起，真的有害。承上，要當立法會議員，便必須先將自己染紅；議員染紅不單是指其口頭上的忠誠而已，而是指議員實際上已在扮演忠誠反對派的角色，為被共產黨全面操弄的立法會偽造合法性，為港共政權的極權統治塗脂抹粉。

中共每當面對「一黨專政」的批評時，都會提出「中國有『八大民主黨派』」、會「吸收民主黨派人士參加國家政權」、「直接聽取各民主黨派的意見」、「中國並非一黨專政，而是中國共產黨領導的多黨合作制度」。八大民主黨派是哪八大？他們又都做了甚麼事？不單各位讀者，相信九成九中國人都答不出來，因為他們根本就毫無任何實際影響，卻是中共用作反駁批評的最佳藉口。

香港如果有民主派的朋友打算在12月時參選立法會，請好好記住，你如此不單無法幫助香港，在你面前的更只有成為「香港八大民主黨派」的命運。拿共產黨的錢，做共產黨的人；新香港之下，一切都是有代價的。

李志宏

沙田區議員