中學文憑試將於明日（23日）開考。考評局宣佈在試場實施一系列防疫措施，考生須遵循相關要求，方能進入試場應考。《蘋果》為應屆考生整理10條常見Q&A，概述應考防疫要求及當局措施。

Q1︰出門應考時須帶備甚麼？

A︰

1）外科口罩（應預留至少一個作後備或更換之用）

2）准考證

3）考生健康申報表（已填妥更佳）

4）身份證

5）文具及計算機（如有需要）

6）飲用水

7）酒精搓手液或酒精抹手紙（如有需要）

8）適當金錢供突發交通情況須即時乘的士之用

Q2：進入試場前須進行哪些防疫措施？

A：

1）赴試前14天不能外遊。

2）應先在家中量度體溫，確保體溫低於攝氏38度，填妥及帶備康申報表，進入試場前交給監考員檢查。

3）前往試場時、進入考場前及在考場內，均須佩戴外科口罩。

4）進入試場前，考生可使用自備或試場入口的酒精搓手液清潔雙手。

5）考生赴試前後應避免到人群聚集的地方，並應保持正常作息。

Q3：在甚麼情況下會被禁止進入試場？

A：考務人員會禁止體溫攝氏高於38度以上，或出現嚴重急性呼吸道感染症狀（咳嗽、打噴嚏）的考生進入考場。考生可稍作休息後再次探熱。考務人員會改以耳探式探熱器為考生探熱。惟耳探結果若仍超出攝氏38度，考生會被要求離場求醫。

另外，居於被政府指定為強檢大廈的考生在未取得陰性檢測結果前亦不能應考。

Q4：在考試前夕沒有發燒，只有輕微傷風咳，能否應考？如在考場內「有幾聲咳」，會否被趕離場？

A：如考生在考試期間出現輕微咳嗽或其他輕微的呼吸道感染病徵，試場主任或要求考生坐在試場內其他預留的座位或到其他課室應考。惟病徵若持續出現，試場主任有權要求考生離場求醫。

Q5︰會否因在試場外輪候量度體溫而減少答卷時間？

A︰試場學校一般會提早開放讓考生進場，以便有足夠時間完成有關預防措施。試場主任亦可酌情延遲開考時間15分鐘，直至完成有關程序。局方建議考生提早出門前往試場。

Q6︰ 如因各種原因而未能帶備口罩進入試場，能否即場索取口罩？有關行為會否導致我需要填寫試場報告，甚至影響評分？

A︰每個試場備有少量口罩，如考生有特別需要，考務人員會盡量協助。在此情況下，不會視作違規行為，亦不需填寫試場報告。另外，監考員在點名及核實考生身o時，會要求考生暫時除下口罩。

Q7︰考場會否提供酒精搓手液或酒精抹手紙？

A︰考生進入試場前，可使用自備或試場入口設置的酒精搓手液清潔雙手。考試期間，如考生須使用自備的酒精搓手液，應先舉手向考務人員示意，使用前後亦須把酒精搓手液放於座位下。

Q8︰ 科目分卷開考之間的休息時段，有甚麼注意事項？

A︰考生仍須戴上口罩，並盡量到校舍內較空曠的地方等候。考評局已建議學校開放更多洗手間予考生和考務人員使用，考生或會被安排分批離開考室和前往洗手間；考生亦不能使用校內飲水機，應自備飲用水。

Q9: 我的大廈開考前遭圍封強檢，我該如何是好？

A: 考評局指，若考生在考試前被列為「受檢人士」，考生須在收到陰性檢測結果後才可應考，並應作出相關申報。如考生預計未能在考試完結前完成檢測及獲准離開大廈，亦應盡快聯絡考評局公開考試資訊中心備案以作特別評估。

不過若受檢考生仍可在開考後抵達試場應考，考生應尋求試場主任協助以記錄抵達時間及填寫報告，局方會因應有關考生的情況，評級時予以特別考慮。不過，局方不會為考生提供額外作答時間。

Q10：若我仍接受隔離檢疫而未能到原定試場赴考。該如何處理？能否補考？

A：

1）歷屆文憑試均不設補考。

2）有關考生可選擇於檢疫中心應考文憑試。有關考生可向衞生署人員出示准考證及身份證明文件等相關資料，表明於檢疫中心應考文憑試的意願；並盡快聯絡公開考試資訊中心提出申請。日校考生須經學校申請。有關考生將獲安排於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫，並根據衞生防護中心的建議，可於檢疫中心內經過清潔消毒的獨立房間內應考。

3）如考生不願意在檢疫中心內應考，可按既定機制向考評局申請成績評估，局方會檢視其申請資格。而有關考生將可能被安排到其他沒有考試安排的檢疫中心進行強制檢疫。考評局公開考試委員會已通過2021年文憑試將再設特別安排，學校考生申請科目評審的成績最高可達第5級。

資料來源︰考評局

考生如須索取額外的「考生健康申報表」，可於網上下載：https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/MainNews/2021_HKDSE_Candidates_Declaration_on_Health.pdf

考生亦可參閱「在試場實施的預防措施及應變安排」：http://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/MainNews/Instructions_to_Candidates_Precautionary_Measures_at_Exam_Centre_Chi.pdf

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