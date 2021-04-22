立法會正全力開快車要盡快完成「完善」香港選舉呢個壯舉，話就話立法會裏面得番建制派，政府想點做就點做，點會仲有難度？之但係呢班建制派為咗唔想畀人覺得佢哋忠誠得嚟其實係廢物，於是紛紛搵位開戲，有時仲會太入戲，自己人都照鬧。

葉劉問「月餅塞紙仔杯葛投票」

其實呢台戲都唔係第一日開啦，之前就扮晒向政府官員提出懶尖銳問題，噚日就出現一幕建制派法律界互撼，喺法案委員會上，當梁美芬係咁問選委提名細節時，謝偉俊就唔妥佢搞到大家思路混亂，換嚟梁美芬嚴詞反駁謝偉俊言論「太過份」，先反諷對方「謝偉俊議員對我嗰啲提問通常情有獨鍾」，然後就要人收番。咁謝偉俊有冇就範？佢就澄清自己唔係針對任何人，只係就一啲有問題嘅事「出聲」，然後就沒有然後。只係得咁樣程度嘅互片，誠意唔只差少少，相信醒目嘅香港人同八方一樣，都唔會被呃到囉！

除咗呢一幕，其他建制亦交足戲，不斷問點樣情況下先算係公開呼籲人投白票？好似新民黨葉劉淑儀笑住問，係月餅入面塞紙仔呼籲其他人唔投票係咪否犯法？鄧忍光就話係，佢回應民建聯柯創盛又舉例，若果有巿民係有人將選舉變成「變相公投」之後，因為唔想有人違憲違法而呼籲其他人唔好投票，咁就可被視為「合理辯解」。不過當鄭松泰問選舉期間呼籲選民「一票不投建制派」、高舉「五、一」手勢算唔算呼籲白票？鄧忍光就冇答，佢話因為「建制派」喺法律上無定義，而且好難抽空去評論，不過佢亦有「提醒」議員，香港仲有條國安法，可以規管意圖顛覆國家、衝擊政權機關㗎！原來大家齊齊投白票真係咁有威力，鄧常秘，香港人收到啦！

李八方