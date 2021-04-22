【本報訊】連鎖飲食集團譽宴為配合政府即將推出的「疫苗氣泡」，發通告下令員工本月底前必須接種疫苗，否則要停工，引來工會及打工仔不滿。飲食及酒店業職工總會昨到譽宴觀塘分店抗議，酒樓負責人雖多次強調是自願打針，卻一度衝口而出：「如果我冇工開，係咪你養我全家？」飲食業界今日再與政府討論「疫苗氣泡」安排，業界料政府會容許身體不宜打針的員工在申報後，毋須接種疫苗。

工會抗議譽宴逼接種

飲食及酒店業職工總會昨一行四人到譽宴觀塘分店抗議，分店負責人葉先生一度與工會代表爭論，葉揚言全部員工是自願打針，包括他在內的七成人已接種疫苗，餘下三成因身體不適等原因提供醫生紙，暫無員工流失，但被追問不打針是否無工開時，他即衝口而出：「如果我冇工開，係咪你養我全家呢？」

不過，職工盟總幹事蒙兆達質疑集團主席張家豪「通告用住先」之說，沒有釐清員工是否不打針就無工開，認為張有責任交代清楚員工權益。警方昨派出至少四名便衣和五名軍裝警員在場監視。

本報昨向譽宴集團查詢事件，暫未獲回覆。

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨於電台節目透露，飲食業界今午會再與食衞局討論「疫苗氣泡」安排，料政府將盡快公佈實施詳情。黃預計政府將順應業界要求調整部份措施，包括容許因為身體狀況或特別原因不能接種疫苗的食肆員工，在自行申報後不用接種疫苗，但要定期做核酸檢測，至於會否收緊做檢測的頻率，則有待政府決定。

此外，運輸署表示廣東省政府同意今日零時起，已接種兩劑疫苗及滿14天的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時，只須持72小時核酸檢測陰性證明，便可入境關口直接掃描「粵康碼」信息及完成通關手續。