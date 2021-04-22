【本報訊】曾發聲明促請政府撤回《逃犯條例》修訂、發文批評國安法的浸信會聯會會長羅慶才突然辭去會長一職，移民英國。他親自撰文解釋，離開唯一原因是「香港的改變，自由空間收緊」。他承認放下教會的工作和自己成長的地方，有點作「逃兵」的感覺，內心不無愧疚。據報道，他下一步計劃到蘇格蘭愛丁堡定居。

專門報道基督教新聞的時代論壇刊登羅慶才的文章，題目為「矛盾的離港心路（附最後一篇會長的話）」。68歲的羅慶才確認，與妻子已於本月20日離港，到達英國「揭開了人生新一頁」，並表示「沒有想過人生到快將七十，仍要追逐異地家鄉。但人生總有變數，在適當的時候就要做當時當做的事，本是人生平常」。他說選擇在這時候移民，最大的、甚至是唯一的原因是香港的改變，自由空間收緊，政府施政背離了合理和公平的原則及基礎，認為現時香港產生一道由權力造成的斷層。

做「逃兵」感愧疚

他解釋，自從港區國安法頒佈以來，以及自去年7月和9月自己出現在《大公報》後，不斷有朋友提醒他要早作準備，初時他不以為然，但看見「很多很多主張既溫和也有建設性的社會人士」，先後被當局追究和監禁，他就逐漸清晰自己的去向。

羅慶才說，要放下教會的牧養和自己成長的地方絕非易事，「有點作『逃兵』的感覺，內心不無愧疚」，至於離港日期是由家中寵物來決定，獲得寵物機位就決定離港的日期，加上本港疫情似有反彈，有些到港的航班被禁，憂再下去的話，離港日子或變得遙遙無期，於是決定短期內出發。聯會中只有第一副會長林海盛牧師詳細知道他的移民計劃，並獲得其支持。

網媒立場新聞引述羅慶才表示，他現在還感到愧疚，因為「好似掉低咗啲人自己走咗去咁」。本月他才得知有寵物機位，即決定到英國，並於英國時間周二到埗，現正隔離中。

翻查報道，《大公報》去年7月至9月間多次抹黑羅慶才，包括7月1日的報道標題為〈浸聯會會長 圖騎劫八萬信徒反國安法 亂港派滲透教會 謀搞地下顛覆〉，指控他「捆綁逾八萬名浸信會信徒及牧者，以達到亂港派的政治圖謀」；7月9日報道標題為〈常務委會擅改人名 圖安插自己友入中小學 浸聯會「黃」校董名單曝光〉，指控他「掌控的浸聯會常務委員會涉濫權，修改經投票得出的校董會名單，疑安插『黃絲』校董滲入多間浸聯會各屬校」。

羅慶才在最後一篇會長的話《靈巧之餘，仍要馴良》中表示：「我擔任浸聯會會長的三年中，相信是香港近年最動盪的一段日子，這是完全在意料之外的。當社會局面回歸表面平靜的時候，我們如何面對前面的日子？擺在我們面前的，是一大堆難以解決的問題，巨大無比的挑戰。」