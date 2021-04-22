高血壓是常見都市長期病，可引起中風及心臟病等嚴重併發症，患者需要經常量度血壓監察病情變化。有學者推出手機應用程式，只需用相機功能拍下血壓計顯示屏，即可自動記錄讀數並上傳雲端，方便日後翻查。相關數據更能以大數據形式，供分析研究之用，日後或能用作預測病情變化。學者希望藉此推廣不論年齡關注血壓健康，並推動相關醫學研究。

無明顯症狀可引嚴重併發症 肥胖、吸煙者高危

根據衞生防護中心資料，成年人血壓長期超過140/90，即屬患上高血壓，本港約有27.7%人口患高血壓，當中近一半人未被確診。患高血壓比率隨年齡增長而上升，65歲或以上長者最高危。高血壓多數沒有明顯症狀，但容易引起嚴重併發症，包括中風、心臟病及腎病等，不少患者因出現併發症才被發現本身患有高血壓，故高血壓被視為常見的都市「隱形殺手」。

中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授蔡錦輝指出，肥胖、有吸煙習慣、有家族病史及年長，均為患高血壓的高危因素。雖然年輕人患上高血壓的風險相對較低，但亦因此容易忽視患病的可能。醫學界提倡不論年齡都應關注血壓健康，包括定期量度血壓，一旦不幸患病都能及早發現。

蔡錦輝創App一影即記錄讀數 數據可用於研究改善治療方式

高血壓患者需要經常量度血壓，並覆診監察病情變化，例如長者便會抄下血壓計的讀數，覆診時提供予醫生參考。不過，紙筆抄寫難免有手民之誤，亦難以作為長期記錄之用，容易影響斷症。蔡錦輝去年推出手機應用程式「HealthCap拍健」，用戶只需用手機內的相機功能拍下血壓計顯示屏，即可自動輸入及記錄上壓、下壓及心率讀數，避免受人為失誤影響，且適合用市面上大部份型號的血壓計；相關數據更會上傳雲端，日後可以供用戶及醫護人員翻查。

有關數據去除個人資料後會收錄入數據庫，可用於以大數據形式分析研究。蔡指，雖然數據庫目前仍未成熟，但已有初步成果，例如以往醫學界提出血壓有季節性變化的說法，能透過數據得到證實。長遠而言，大數據有助日後改善高血壓相關預防及治療，甚至可以用作訓練人工智能，藉此預測患者病情變化、評估併發症風險等。

去年起與2醫管局門診合作 讓覆診病人試用

現時該應用程式已有逾5,000人登記，恆常用戶則有逾3,000人，分別來自個人用戶及長者中心等，去年10月更與醫管局轄下2間普通科門診診所合作，讓覆診病人試用。

蔡稱，市民只需使用最廉宜的血壓計，配合手機應用程式減省記錄上的不便，希望成為推廣關注血壓健康的契機，並為日後相關研究打下基礎。應用程式目標今年內用戶人數突破1萬人，並計劃加入新功能，包括記錄其他常見病症的數據。

中文大學主辦「全民關注血壓月」（May Measurement Month，簡稱MMM），今年5月1日起舉行連串活動，推廣不論年齡定期量度血壓，提高市民對相關病症的認識。MMM屬國際級活動，每年5月舉行，全球有多個國家響應，旨在讓不曾測量血壓的人士接受篩查；本港前年首次舉辦，去年則因疫情停辦，今年再次復辦。

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