去年7.21一周年，警方指有人群於元朗YOHO MALL內聚集，並先後票控多人違反限聚令。惟案件今於屯門裁判法院提堂時，控方以證據不足為由，申請向23名被告撤控，其中包括一名科大編委記者。今天其中22人到庭，據悉餘下一名未有到庭被告亦會以同樣理由獲撤控。

另外，去年6.12一周年，元朗當區區議員在元朗西鐵站外設置街站，播放反修例歌曲，警員到場票控三人，其中元朗區議會主席黃偉賢及元朗區議員李俊威今在法院承認控罪，每人判罰3,000元。

區議員黃偉賢及李俊威被控於2020年6月12日晚上，在元朗西鐵站G出口組織受禁羣組聚集，警方根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》向二人提出檢控。

案情指一名督察到現場發現元朗西鐵站G出口及輕鐵站附近設置了街站，有揚聲器及投影幕等，目睹被告二人在街站輪流嗌咪。督察隨即發出呼籲及警告，惟現場人士沒有理會，當時人數一度多達150人圍觀，在場人士不時唱歌及高叫口號。

及後警方拉起橙帶以分隔人群，並向在場人士發出告票，案情指警方先後8次警告指現場人士違反限聚令，及對沒有離開或散開的人發出警告。最終在作出第三次警告時拘捕兩名被告。

黃庭上表示同意案情，而李則指出「係警方拉起橙帶唔畀走，而唔係我哋唔肯走，基於剛才控方所讀出的案情，我哋並沒有收到明確警告」，又指「我哋冇輪流嗌咪，因為我都冇嗌過咪，但我哋嘅職業係會包含擺街站」。水官一度建議二人考慮過先再作答辯決定，二人最終婉拒，商討後決定維持認罪答辯。

黃求情指無意觸犯相關法例，指有關法例於去年3月底才實施，最初提交相關議程討論時，特首卻指本法例是全港性事項，區議會不得討論，他形容擺街站只是向讓路過市民停低「望一望啲展板」，又指自己亦會因職責巡視新元朗中心一帶。李則指事後沒有再干犯同類型案件，水官遂判處二人各罰款3,000元。

【案件編號 ：TMFS500004、500008/20、TMFS 33-76/21】

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