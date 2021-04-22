【本報訊】由建制派倡建、造價達5,000萬公帑的觀塘海濱音樂噴泉昨日啟用，首天登場的噴泉表演吸引過百人圍觀，評價普遍認為表演水平普通，設施性價比低。到場視察的觀塘區議員鄭景陽說，昨日未見當年支持撥款的建制派議員，質疑「係咪驚被市民、傳媒挑機」？

佔地超過3,000平方米的觀塘海濱音樂噴泉，每日提供三至五節表演，每次約25分鐘。中午的表演因烈日當空，未有設燈光效果，整體觀感較為普通，噴泉水力亦甚弱，與噴泉設施本身的體積形成巨大對比；夜間場則以音樂配合燈光效果，水柱亦較高，不過未聽到限聚令或提醒保持社交距離的警告。

噴泉旁邊另設休憩草地及互動嬉水區，後者設有感應裝置，感應到遊人接近時，會噴出不同花式的水柱，惟有幼童被水柱噴濕口罩。

「以前新城市睇嗰個勁好多」

九龍區居民葉小姐和幼子專程到場欣賞音樂噴泉，表示「好普通咋喎，以為會有啲好特別嘅表演」，日後再到場亦只會陪兒子玩水，不會特意欣賞噴泉表演。六歲吳小朋友則說，這裏比尖沙嘴K11的音樂噴泉表演好看，「因為呢度有歌」，亦對有得戲水感到開心。

在觀塘區上班的陳小姐則在散步時順道欣賞音樂噴泉，質疑政府如何分配公帑建造噴泉，「以前細個喺沙田（新城市廣場音樂噴泉）睇嗰個勁好多」，認為應將公帑回饋市民，但她會再次到場欣賞，笑言「咁樣先抵返條數㗎嘛」。

與一眾區議員到場視察音樂噴泉的觀塘區議員鄭景陽批評噴泉連澳門賭場的噴泉表演亦不如，認為觀塘是香港最貧窮的社區之一，政府更應以公帑落實惠及民生的政策。

他說，昨日未見當年支持撥款的建制派議員，自己在場目睹有幼童爬上音樂噴泉，更差點跌倒，險象環生，認為議員有責任監察設施的使用情況，「用咗5,000萬點解唔嚟睇下呢？我就有啲疑問，莫非係已經預期咗係好好？但我又見到狀況不如理想」。他估計，部份當區建制派議員怕被市民、傳媒「挑機」故沒有出現，「如果覺得（音樂噴泉）係正，就光明正大去」。

本報聯絡部份當年支持撥款的觀塘區現任建制派議員，均表示因公務未能到場，其中民建聯顏汶羽辯稱，昨日要聯同滅罪委員會參觀智慧監獄，「覺得唔使第一日就咁迫切去睇……唔係任何民建聯建議嘅嘢，民建聯所有人都要第一日去睇」。

九龍社團聯會符碧珍則推說要撰寫長者騙案、滅蚊工作的報告，用以要求相關部門跟進，「我覺得（寫報告）係大事」，當記者追問會在何時才會到場視察，她即掛斷電話。

同屬九龍社團聯會的呂東孩則強調不是為躲避公眾質詢而缺席，但目前暫未有計劃前往視察，當初撥款覺得「值得支持咪支持」，又表示「唔想同你講咁多」，隨即結束電話訪問。