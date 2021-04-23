前年9月底有人聚集於太子站外「悼念」8.31事件，警方拘捕多人。14歲少女與電影製片人等4人被控參與非法集結及管有攻擊性武器罪受審。少女自辯強調，涉案雷射筆由路人提供，她只是好奇試玩「無目標咁照」；惟控方不斷重複問她是否刻意射向警署，她終不耐煩謂「攞張截圖嚟話我特登瞄向警察，我同意唔到囉」。控方指她在警方警告及舉藍旗後，刻意向警署揮手，行為挑釁；少女解釋當時只是向朋友打招呼。少女作供完畢後情緒不穩，一度哭泣。

少女連續三日出庭自辯，控方指她當日在花旗銀行門口向警署照雷射光，少女重申只是「好奇咁玩，照天照地，無目標咁照」，並非射向警署。控方庭上播片指她三次舉起雷射筆射向警署，多次重複問少女是否刻意向警署方向射雷射筆，少女不堪控方多番重複問題，不耐煩地說，「主控官，我唔知我會照到咩囉。你一路執住呢一點，攞張截圖嚟話我特登瞄向警察，我同意唔到囉，唔好意思呀主控官。」

否認向警署射鐳射光 不滿控方將他人行為歸咎自己

控方繼續播片，指少女當時正使用雷射筆，並謂現場有人講粗口、有車輛長響咹。少女稱「咁多人大嗌，我冇留意」，又謂「佢哋講粗口關我咩事？我唔明你將現場啲聲音放係我身上做咩？我得15歲咋，我無駕車嘅習慣。」控方指少女在現場使用雷射筆，作出擾亂秩序的行為，引致現場人士講粗口、起哄及響號，少女不同意。

控方續指，警方當時用白燈照向少女，「淨係照住你，當時附近得你一個用雷射筆，你係知道警方係照住你、你係警方嘅目標。」少女稱身旁有其他人，「我唔明你問嚟做咩」；裁判官陳慧敏開腔稱：「主控，其實都有相，唔使問啦？」

控方指少女當時持續向警署射雷射光，曾三次垂低手關掉雷射筆、再舉手再射，少女重申「支筆唔係我，我都唔知個開關喺邊」；並謂「我唔係想打斷你，但你尋日已經問咗好耐，我都解釋過好多次，我真係冇射阿sir。如果係，鏡頭就影到我射實佢啦？我唔知幾時可以答啲我未答過嘅問題，唔好意思呀主控官。」

控方指少女向警揮手屬挑釁 後撤回指控

控方又指，片段拍到在警方發出警告後，少女坐在花旗銀行外向警署揮手，少女不同意。裁判官陳慧敏要求播片，質疑控方稱：「佢揮手同距離警告，已經隔咗兩分鐘啦喎。」主控聞言不再追問，少女其後澄清當時是向友人打招呼。

主控其後再播片，指當少女橫過太子道西馬路時，突然轉身跳起，並向警署舉高雙手揮手；而當時警方正舉起藍旗，認為少女是故意向住藍旗跳起揮手，行為擾亂秩序、侮辱及挑釁警員。少女回應「我媽咪不嬲都教我，過馬路要舉手俾司機睇，唔係會車到我。我覺得你係話我挑釁警察，我唔會同意。」

控方於午休後申請撤回早前指控少女向警署揮手，行為挑撥的說法，因當時並非控罪所指控的案發時間之內。少女完成作供，案件押後至5月10日結案陳詞。

本案被告為學生蔡詠豪（19歲）、製片人廖穗敏（30歲）、14歲少女及工程師霍徳龍（31歲）。首三被告被控於去年9月24日至25日參與非法集結。三名成年被告各自被控管有攻擊性武器，蔡和霍涉管有雷射筆，廖則被控管有雷射筆及萬用刀。蔡詠豪在開審中途認罪，下月12日判刑。

【案件編號：WKCC1312/20】

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