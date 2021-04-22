【本報訊】國安教育無孔不入，教育局再推出中小學八科目的國家安全教育課程文件，當中有五個科目設內地考察，主要涉大灣區。大部份科目都強調國家安全的重要，如企業、會計與財務概論科（BAFS）需學生明白如不維護國家經濟安全，中港兩地就不能互惠互利。

中文、科技教育、BAFS、健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技、科學、化學和物理科的國家安全教育框架出爐。當中五個科目設內地考察或交流，如物理科會安排學生到深圳市大亞灣核電廠參觀。

小一至中六都必修的中文科方面，小學生要了解國家優秀的文化傳統，認同維護文化安全是維繫國家、民族團結和國家穩定的重要基礎。他們需學習名人傳記，培養家國情懷，並建議舉辦普通話講故事比賽。

企業會計科：國安助中港互利

高中BAFS則要學生了解特區政府在維護經濟安全中扮演的角色，明白內地與香港的經濟唇齒相依，「如不維護國家經濟安全，兩地就不能達致共同推進發展、 互惠互利的目標」。

高中的健康管理與社會關懷科要求在「詮釋資訊的技巧」課題中，學習作負責任的網絡使用者，如以傳染病為例，教學生要參考具權威的來源，負責任地分享健康資訊，以免輕率轉發不正確資訊，影響抗疫工作。

教育局範例列出的權威例子除包括世衞、中大醫學院及衞生防護中心外，也包括上海市衞生健康委員會等內地官方組織。

有任教高中BAFS的教師認為，科目以往多數以處境形式讓同學理解課題概念，較少要求學生認識國策或國際經貿關係，有關課題對教師備課而言屬挑戰，「框架得幾行字，又冇內容，好難教」。他指出，框架將有關內容放在章節一，代表中四生需於接觸科目的初期便要理解「一帶一路」或中美貿易戰等複雜議題，無法輕易駕馭。

連同早前推出的生物、地理和常識科，目前共有11個科目已推出國家安全教育框架。教育局通告指，其他科目的課程框架將於日後公佈。