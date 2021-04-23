警方去年4月在油麻地一間酒店進行打擊毒品行動，其間一名男子涉販運毒品被捕，被控販運危險藥物等5罪，案件今在區域法院審訊。毒品調查科警員作供期間，遭辯方揭發處理證物時諸多甩漏，包括在被告或他人不在場的情況下量度毒品，警員直認「有遺漏」、「有疏忽」。辯方質疑警員未有依循《警察通例》指引，警員直言「唔記得好正常」，法官葉佐文不禁問，是否要發傳票予警務處長出庭作供講解指引；又問警員毒品調查科總警司是誰，警員表示不記得。

被告徐安泓（31歲）被控三項控販運危險藥物罪，指他於2020年4月26至30日期間，在油麻地廟街附近及朗華酒店802號房間內，分別販運無指明數量及2.85克冰毒。他另被控於同月30日，上述酒店房間內管有一套適合或擬用於吸服危險藥物的裝置；及於同日在旺角花墟企圖管有毒藥表第一部所列毒藥。

警承認未有拍攝證物：有疏忽，可以做得更好

辯方今盤問警員8119黎志豪，指他在處理證物時諸多甩漏，包括沒有將在被告褲袋搜出、用作包裝毒品的利是封封存，或送往進行毒理化驗。黎同意，但不同意在現場拍攝證物時「影漏嘢」。辯方隨即揭發黎並無拍下該涉案利是封，多次質問黎是否犯錯，黎均無正面回應，只表示「部份同意（有錯失）」、「有遺漏」、「有疏忽」及「可以做得更好」。

黎承認當日處理證物後沒向值日官報告，揚言「唔一定要我通知」；他又承認在被告不在場的情況下量度毒品重量，自言據他了解，毋須在被告在場下進行量度。他又承認，量度毒品時沒其他同事在場，事後亦沒作書面記錄，僅向案件主管口頭匯報，沒留意對方有否作出記錄。

一度稱毒品調查科人員有特別處理證物的方式

黎早前於聆訊時供稱，毒品調查科人員有特別處理證物的方式，又謂無白紙黑字說明處理的程序。辯方今呈上《警察通例》中處理證物的指引，黎表示有看過但「唔記得好正常」；辯方多番問黎，到底他是跟從內部指引抑或《警察通例》中的指引工作、其處理證物方式是否正確等，黎多次被問至啞口無言。

法官葉佐文明言，並非要求黎背出《警察通例》，但質疑黎理應記得相關處理證物的指引，又是否需要發傳票予警務處處長出庭講解；葉官另一度問毒品調查科總警司是誰，黎表示不記得。

辯方指出，當日被告離開酒店房間時遭衝出來的警員拉到另一房內，其間遭警員用膝壓頸，雙手被鎖上手扣及踢打。及後有人從被告身上取得房卡，進入被告房間內搜索；有人將一包毒品按在被告手指上，威迫恐嚇要求被告就另一宗非毒品的案件招認，否則控告他販毒。辯方指被告當日遭警方插贓嫁禍，更被人撐開嘴巴，用棉花棒「撩」嘴。黎一概否認上述案情。

辯方又指，被告在搜屋及警署會面其間，亦遭警員恫嚇及毆打，他曾向警員表示左肋疼痛，惟不獲理會；被告亦被要求在一些不知明文件及空白的證物袋上簽署。

警問可否拒回答問題 官斥可構成藐視法庭

署理警長馮淑欣（譯音）作供指，警方行動期間有警員向被告展示委任證，惟雙方發生糾纏，警員與被告雙雙倒地。被告及後遭制服，獲警員扶他，坐在地上被搜身，警方在他前褲袋搜出涉案紅色利是封和一張房咭。

葉官質疑，被告停止掙扎後，警員無叫他站立搜身並不恰當。葉官多次問馮做法是否不理想、為何無提醒下屬要求被告站立搜身；馮則板起臉，保持緘默，沒有回應。葉官要求馮回答問題，馮卻反問可否拒絕回答，葉官斬釘切鐵道：「梗係唔得啦，你上嚟係答問題嘛」，揚言馮拒作答可構成干犯藐視法庭罪，馮遂回答指「當時諗唔到」，又指因當時同袍在被告身上已搜到可疑物品，可作出拘捕。

葉官續指，被告與警員一同倒地後，為何不將被告扶到椅子或床上坐下，反而要被告坐在地上接受搜身；又打比喻道：「你嚟法庭我唔會叫你坐地下啦，係咪啊Madam？」馮解釋因被告曾掙扎，認為他有逃跑意圖，故安排他坐在地上。

【案件編號：DCCC 628/20】

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