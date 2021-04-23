立法會上月底通過修改立法會《議事規則》，包括將行為極不檢點議員「停賽」和罰款，又縮減議員辯論和發言時間等。不過，建制派似乎未打算罷手，並計劃在本年內啟動程序，禁止在財委會上討論無爭議撥款，同時削走俗稱「37A」的臨時動議，以加快議事效率。

建制派：政黨派代表參與財會「唔work」

議事規則委員會主席謝偉俊日前在訪問中透露，議規會正研究削減內委會和財委會的委員人數，建議各委員會由10至20個委員組成，大政黨派出代表加入，至於細政黨或獨立議員則透過協調加入。

惟有關建議未得主流建制派認同，有資深建制派議員向八方表明，減少財委會委員人數，將會出現「超級議員」的爭議，直言財委會動輒批出數千萬及億元計的撥款，「點解你（身兼財委會委員的議員）有得批，其他人又冇權批呢？」他又指，同一政黨在個別民生議題上都會有不同意見，用政黨派代表參與財會的方式「唔work」。

料財委會未來「只需舉手即通過撥款」

另一資深建制派議員提醒，建制派「班長」廖長江早在2017年提出了兩項「辣招」，包括「除非獲得工務或人事編制小組同意，否則經兩個小組委員會通過的項目，不容再在財委會上審議」，及再收緊臨時動議的做法，由即場提出一條臨時動議，變成要事先透過書面方式提出，不可再即場提出，形容早有方法減財委會時間，只差在未有「動刀」的時機。

該資深建制派議員續指，目前立法會正忙於處理區議員宣誓，又要撥出時間讓「完善」選舉修例的法案委員會開會，待以上重要法案通過後，財委會可隨時召開特別委員會處理上述修例。他相信，有關改動必定會在下屆立法會選舉前完成，到時財委會只需要舉手即可通過撥款，「就算（來屆立法會）90人開會都唔會有問題啦！」

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