【本報訊】47人因民主派初選被控串謀顛覆國家政權案，國安法指定法官杜麗冰早前批准李予信及施德來保釋，但不准譚文豪及徐子見保釋，昨頒下書面理據。杜官指，譚文豪曾聯署呼籲制訂《香港人權與民主法案》，更屢獲邀與美國領事會面，有一定影響力。徐子見則被律政司指散播虛假訊息，聲稱有大批軍車進入香港或限制新聞自由，製造恐慌兼引起憎恨，杜官直言關注徐的言論，最終不准兩人保釋。

徐子見被指傳假消息惹恐慌

判詞引述律政司的指控，指四人參與「35+」民主派初選，企圖奪取議會控制權，並以否決財政預算案為手段，迫使行政長官下台。譚文豪前年9月曾聯署去信美國國會議員，籲盡快訂立《香港人權與民主法案》。

縱使代表譚的資深大狀蔡維邦力陳，該聯署是在國安法生效前作出，且譚在內地有置業，可見不是「攬炒派」。譚辭任議員後全力專注家庭及事業，雖三度獲邀與美國領事館職員會面，但他從沒應約；惟律政司質疑，美國領事邀請譚「catch up」，可見在外國勢力眼中，他仍有一定的影響力。

徐子見則被律政司引述其YouTube片段指控散播虛假資訊，包括聲稱有大批載有電波干擾器的軍車由內地來港，擔心正進行一個等同六四事件的軍事行動。律政司指徐以煽動態度作無根據推測，製造恐慌兼引起憎恨。杜官表示關注徐的言論，經考慮後不准譚、徐兩人保釋，認為沒有充足理由相信兩人在保釋期間，不會再犯危害國安的行為。

李予信及施德來獲准保釋，杜官接納辯方陳詞指，李擔任區議員期間曾多次與不同的政府部門合作，服務社區；自從李在初選落敗後，除提名他人參選外，沒有公開發表或作出與初選協議有關的言論或行為。

李予信及施德來專注社區准保

杜官另引述辯方陳詞，接納施自初選落敗後，一直專注地區工作，尤其在疫情期間服務社區，過往亦多次與政府不同部門合作；再者，施並不富有，一直扎根香港，不但沒有潛逃風險，更不會再犯危害國安的行為。杜官最終批准兩人保釋。

47人之中，至今僅11人獲准保釋，餘下需還柙至5月31日再訊。其中吳敏兒下月7日將到高院申請保釋。

案件編號：HCCP114、115、120、126/21