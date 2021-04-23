本港今日新增其中一宗初步陽性個案，患者為菲律賓來港外傭，被驗出帶有Ｎ501Y變種病毒。患者曾下榻西營盤華美達酒店接受隔離，搬離酒店搬入僱主位於堅尼地道寓所後始初步確診。衞生署發現患者所住酒店同層曾有3宗個案，其中2宗帶有Ｎ501Y，另一宗則沒有足夠樣本化驗。而3宗個案與女傭有4日重叠、即4月4至7日；衞生署將追蹤該4日於酒店同層的人士並送往檢疫中心，有關酒店會再作研究及進行調查。

播毒期出入中上環 曾去萬邦行及入境處

該名初步確診外傭3月27日乘搭5J272由菲律賓到港，Ct值約30，一直無病徵。患者抵港後，到西營盤華美達酒店接受檢疫：4月17日才搬到僱主位於堅尼地道的寓所。

患者在4月19日去過中環萬邦行做身體檢查，之後再去過入境處8樓及皇后大道中錦安大廈的僱傭公司，有數名職員負責講解。22日於禮頓檢測時被發現初步確診，其曾出入相關地方包括萬邦行﹑入境處及僱傭公司均須接受強制檢測。

染疫一家三口與患者同住4日

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，病人的樣本驗出帶有N501Y變種病毒株，並發現她在西營盤華美達酒店接受隔離時，鄰房有一家3口早前已染疫，且住宿日子有4日與該名外傭重叠。張指，該3名早前個案中，其中2人均驗出N501Y，另一人樣本不足。

該3名鄰住人士，於本月15日開始有咳嗽，但3人僅在4月4至7日住在該名外傭鄰近，後因房間問題換房。張竹君稱，擔心是相關個案，故謹慎起見，會要求該4日中、即4月4至7日住在該層人士，皆當作緊密接觸者，與他們同住一層的人士均須檢疫，在檢測完成後才可離開。被問到多少同層住客須檢疫，張竹君指由於觀看酒店閉路電視去追蹤同層住客需時，因此未知有多少同層住客須檢疫。

另該3位人士乘UK6395班機從印度新德里到港，即早前較多確診個案的班機。

西營盤華美達酒店仍有用S形掛鈎

而早前懷疑華美達酒店發生同層傳播時，酒店已加強清潔及避免使用引致交叉感染的物件；張竹君指，政府派出專家視察後，亦確定通風系統﹑水渠等環境設備沒有問題，因此不排除鄰房曾有帶變種病毒住客。她又引述機電工程署專家認為，透過空氣傳播的機會不大，因為氣流是經走廊進入房間，再經廁所走，屬單向流動，理論上房間之間的傳播性不大，但現時仍需時間多加確認，仍未有結論。

她指外傭居於西營盤華美達酒店仍有使用S形掛鈎，而專家早前索取S形掛鈎化驗時，未有找到病毒樣本，但不排除是其他共用物件造成傳染，續指需時逐個了解外傭在萬邦行、入境處及僱傭公司的情況，有需要的話會送往檢疫。

張又指，雖然早前兩宗N501Y個案暫未造成大型傳播，但都有機會造成大爆發，而且通常只需一兩宗便足以造成大爆發，更何況N501Y變種病毒的傳播性更強，提醒市民不能對N501Y變種病毒掉以輕心。

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