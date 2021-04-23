《香港國安法》實施近10個月，政府今日（23日）公佈，將大角嘴海帆道一幅政府用地批給中央駐港國家安全公署，以設立永久辦公室及附屬設施。該政府用地鄰近南昌公園，由兩部份組成，屬西南九龍分區計劃大綱圖內劃作「政府、機構或社區」的地帶，總面積約1.15萬平方米。

用地部份為水警行動基地現址 中學夾兩地中間

從去年10月衞星圖片所見，其中一部份批出的政府用地現址是水警行動基地，另一部份則空置，兩用地中間現時是官立嘉道理爵士中學（西九龍）；毗連是長沙灣副食品批發市場。政府表示，駐港國安公署將依據《香港國安法》及相關香港適用法規，推展是項建築工程並承擔所需費用。

駐港國安公署在去年7月8日於中旅集團旗下的銅鑼灣維景酒店設立臨時辦公室。據報道，公署其後曾租用北角城市花園，最近《南華早報》則引述消息指，公署將改租位於西營盤港島太平洋酒店作臨時基地。

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