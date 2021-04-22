特首林鄭月娥於海南博鰲亞洲論壇後，再次漠視香港人口老化的問題，在網上寫文呼籲年輕人離開香港，前往海南「實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯」，又引來網上一片嘲諷之聲，質疑特首不學無術擦錯鞋，見海南二字就望文生義，把當年英屬馬來亞發明，於新加坡成名的菜式，竟又「歸功」到海南島去，更引來不必要的誤會，例如會否影響到香港與新加坡的關係，導致要押後公佈旅遊氣泡的詳情？

海南雞飯於新加坡成名後，於是大家就「認親認戚」爭奪，一說新加坡當時未獨立，「自古以來」屬馬來亞聯邦，二說類似做法早已有之，三說「海南雞」是來自海南島的文昌雞，「飯」也來自海南「雞油飯」的變種，可是從來都有把兩者合而為一，但最重要的香料、配料與三色醬，不但價比雞貴，而且明顯來自南洋，又怎可搞錯地方，以為要去海南島食海南雞飯？

雙重標準與輸打贏要，的確是人類的特色，例如首先於武漢大爆發而為公眾認知，被世衞稱作「2019年冠狀病毒病」，就絕對不可以提到武漢，否則就會被說是「污名化」、「製造歧視」、「分裂」、「仇恨」；可是一味「三色醬白切雞油飯」，偏要國族主義上腦，不斷爭論源自哪一個地區或國家。

看來還是英國人最瀟灑，既沒有說海南雞飯當年發明於「英屬馬來亞」，因此是「英國變種海南雞飯」，屬「英國菜」；也不介意各國稱呼「英國病毒」或「英國變種病毒」，而寫信去平機會投訴食物及衞生局局長陳肇始「污名化」，然後好似平機會般出聲明「強烈譴責」、並「保留一切追究權利」，笑罵由人真的如此困難嗎？

或者有如林鄭被「海南雞飯」的「海南」所誤導，以為是海南菜一樣，香港市民也常被「平機會」的「平等機會」四字誤導，以為平機會的功能，理應是追求平等，而不會只針對「武肺」二字，為何平機會從不更正「英國變種病毒」、「南非變種病毒」的說法呢？

選擇性跟隨世衞標準

特區政府官方仍然使用其他「污名化」的疾病名稱，例如德國麻疹、日本腦炎、伊波拉病毒、西尼羅河熱等，甚至保留「香港腳」這個俗稱，所謂「平等」何在？平機會的理據是世衞已採用了新名稱「2019年冠狀病毒病」，問題是為何世衞標準就一定要照跟？就當是好了，那麼其他傳媒為何仍叫甚麼「新冠肺炎」，而不跟隨世衞叫法？又不怕影響日本北海道的新冠郡、新冠町被「污名化」嗎？

然而世衞不止把疾病改名，更多次發聲明批判「疫苗護照」，聲稱這種做法會加深全球不平等的狀況，會製造對未接種疫苗者的歧視，那麼以「平等」為名的「平機會」，為何對特區政府推動「疫苗護照」的做法視而不見，卻只見到「武漢」？

早在4月2日，林鄭就談及要推動「疫苗護照」，更以此要求市民要盡快接種疫苗，而完全不怕「污名化」無法接種者，以至歧視不接種的人士；就疫症名稱奉世衞標準如「聖旨」的政府與平機會，又突然對世衞的說法視而不見了。

有消息指最快下星期一公佈的旅遊氣泡安排，即包括了世衞所反對的「疫苗護照」條款，即本港居民必須完成接種兩劑疫苗外，更要在第二劑後14日才可以出發，這完全就是為科興疫苗度身訂造的條款；事實上新加坡目前使用的兩款mRNA疫苗，其中一款即BioNTech疫苗，只接種一劑其有效率已達85%，比起科興接種兩劑後14日的五成幾有效率還要高，為何不是以科學數據行先，而是要政治化呢？

而更令人質疑的，就是近日香港有來自福建的確診者，即已在大陸接種了兩劑中國產的疫苗，而且確診日期已滿第二劑14日後，那麼疫苗是否有效？只得五成左右甚至更低的有效率，用一年前世衞質疑口罩的說法，是否會給予市民「虛假的安全感」？再退後一萬步，為何「回港易」以至政府打算推出給大陸人的「來港易」，則連疫苗也不需要打呢？這不是製造防疫漏洞嗎？

林忌

時事評論員