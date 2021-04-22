不時在一些宴會場合都會聽到像是「該死唔使病」等似是而非的說話，但是大家可了解到許多致命疾病均與不當生活習慣有關？加州大學三藩市分校的Dr. Robert Baron在一個醫學分享會就引用數據指出，超過50% 的美國成人運動量低於建議水平，而且只有10%的成人能夠維持醫學界所提倡的良好飲食習慣，有 1/3的過早死亡（Premature death）個案可歸因死者的不當生活習慣。

你也可能聽說過，身體在新陳代謝過程會產生自由基，而自由基會破壞細胞功能，吸煙、酗酒、熬夜、進食高熱量、高油脂食物等也可促使大量自由基產生，不利健康。你可能會因此而考慮購買抗氧化補充劑來減低自由基對身體所造成的傷害。2007年刊登於美國醫學會期刊（JAMA）的一個大型綜合性研究（meta-analysis）報告指出：進食抗氧化補充劑，例如 β-胡蘿蔔素、維他命A、維他命C、維他命E，不一定可協助清除體內自由基，進食不當更可能對身體有害。

進食抗氧化補充劑的邏輯一般是這樣：由於生病和死亡均是一種氧化作用（Oxidation），那定期服用抗氧化補充劑這類產品，就很「合理」了。可惜，從上述研究所得，服用 β-胡蘿蔔素補充劑可增加約7%的總死亡風險（all-cause mortality），而維他命A補充劑更高達16%，維他命E補充劑就有4%，維他命C補充劑亦有增加死亡風險的迹象。因此，你可考慮在選購抗氧化補充劑前，和家庭醫生詳細溝通。

你也可從餐單中經常攝取含豐富抗氧化劑的食物，像深色葡萄、藍莓、堅果、含高番茄紅素水果、十字科蔬菜等，安全之餘，成本效益可能更高。

譚智勇教授 香港中文大學眼科中心總監