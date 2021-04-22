在「完善選舉制度」下，中央看似可以一勞永逸，以後也沒有煩惱，因為從此以後，所有不受中央歡迎和不被中央信任的人士，可以成功入閘參選的機會是等如零。但新煩惱卻會出現，因為三個民主選舉的功能，在「完善選舉制度」下均被大大削弱：一是真實地反映社會上的多元利益和多元聲音；二是作為監察政府權力及表現的渠道；三是用相對和平和理性的投票方式，來解決社會上的分歧以達成政策共識。

在第一點上，要做到愛國者治港，及維持甚高的安全系數，必定是在入閘上，做到有殺錯而無放過，及寧枉勿縱。可是，世事往往不是絕對，並非非黑即白，而是尋求兩者或更多因素的平衡。在高門檻下，只容中央高度信任的人入閘參選的時候，無形中是排斥了其他的聲音和利益，即使不是一言堂，任何的不同聲音對於影響最終的政策結果，已變得無關痛癢，意義不大。

問題的關鍵是，社會上的多元利益，反對聲音及矛盾，雖然不能透過選舉及議會的議席反映，但並不等如它們不存在，只表示它們不能透過政治制度被有效地被化解、吸納及中和。這些利益和矛盾不能在政策制訂的層面上被處理，只會令日後的政策執行出現不少阻力，甚至爆發衝突。情況可以一如2019年反送中的社會運動爆發之前一模一樣，政策在議會層面可以毫無疑問地順利通過，但在社會的現實層面卻激起史無前例的反彈。

在第二點上，沒有了「不忠實」的反對勢力，但得到的未必一定是忠實的反對派，而更可能是中央的國師級學者所指的忠誠廢物。忠誠廢物的好處當然是一部絕對可靠的舉手機器，但壞處自然是廢物，例如沒有時間閱讀會議文件，及沒有足夠的知識、訓練和智慧去理解文件的內容，使議會作為民意代表去監察政府表現的能力，大大地被削弱。

過往泛民的議員即使背後的目的，只是為了爭取選票來保住自己議席的自私理由，但在效果上起碼對政府是金睛火眼地日夜監察，不時更窮追猛打，敢於將政府的失誤及錯處透過傳媒暴露於公眾面前，使政府官員凡事也不敢偷懶，事事打醒十二分精神。可惜，此情此景未必會再經常在「完善選舉制度」後的議會中出現。

值得留意的一點是，中央所信賴的愛國者，有不少也是全職人士，包括生意人、商界或商會領袖等，反而議員的身份只是兼職，所以在日理萬機下，往往在開會期間，要爭取時間休息和補眠。因此，在「完善選舉制度」的新時代下，議會的業餘化的情況只會繼續加劇，要監察一個由全職及專業的官僚所組成的政府的運作，更是談何容易，難上加難。

欽點選舉不表示沒有權鬥

在第三點上，可以預期議員的投票不會違反中央的意願，而誰人可以成功當選，特別是選委會與功能組別的議席，中央也具有相當的影響力，甚至可以一錘定音。可是，這樣的小圈子或欽點選舉，並不表示沒有了權力的鬥爭，中央沒有了煩惱，可以安枕無憂。

君不見同樣是小圈子及欽點的特首選舉，只有兩個真正有機會勝出的候選人，也出現了不少的明爭暗鬥，你死我活，互爆醜聞，使到建制派出現分裂，中央也感到頭痛和十分尷尬。出現這些負面情況的原因之一，是和一般的正常選舉不同，可以透過政綱和選民溝通，爭取他們的認同和支持，從而贏取他們手上的選票。以上的整個過程一般也較為和平及理性，這也是民主選舉的好處。

可是，小圈子及欽點的選舉的特色是，競爭的焦點根本不在於政綱，因大家最終也要緊緊跟隨中央的立場，而大眾的選民也不存在，很多市民甚至是沒有票，說到終，真正的選民也只有一個，就是中央自己。在這樣獨特和古怪的情況下，爭取中央歡心，抹黑其他對手在中央心目中的印象，才是最有效的致勝之道，而眾多醜聞及此起彼落的權鬥也由此而起。

黃偉豪

中大政治與行政學系副教授