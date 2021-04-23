飲食業界今日（23日）下午再就「疫苗氣泡」與政府官員開會，商討相關詳細安排。食肆員工若申報不宜打針，可以簽署聲明及定期接受檢測代替。15歲以下及65歲以上食客，符合條件可豁免使用「安心出行」；餐廳亦毋須「一刀切」跟從新規定，可劃分部份區域維持現有限制。

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員工以簽聲明及定期檢測代打針

立法會飲食界議員張宇人會後表示，政府將於下周四（29日）公佈詳情，當中有關食肆員工接種疫苗的規定。員工可申報因健康理由，不適合打針，以簽署聲明及定期接受檢測代替，食肆仍屬符合條件放寬營業限制。

「疫苗氣泡」亦將對食客使用「安心出行」作規定，張宇人指，若15歲以下食客有成人陪同，可豁免使用「安心出行」，65歲以上客人亦可維持「填紙仔」做法。食肆若符合上述要求，下周四起可延長堂食營業時間至午夜12時，並放寬至最多6人一枱。

食肆內劃出區域沿用舊有做法

張指，由於現時仍有近半食客「填紙仔」，政府容許餐廳彈性處理，劃出區域沿用舊有做法，區內食客毋須使用「安心出行」，且維持4人一枱、堂食時間至晚上10時等。

此外，食肆宴會方面亦有新安排，若員工及食客均已接種疫苗，宴會人數上限由20人增加至100人；因健康理由不接種疫苗的食客，可改以核酸檢測陰性證明取代。

客人若虛報年齡避用「安心出行」會被檢控

有份開會的稻苗學會會長黃傑龍透露，新規定下員工申報不宜打針時，不必持有任何醫療證明，亦毋須加密檢測頻率。他認為，有關做法相對寬鬆，從營運角度而言給予食肆較大彈性，毋須強迫員工打針換取放寬營業限制，相信食肆能符合規定的機會大增。

對於有關食客使用「安心出行」的規定，黃指現時一半食客「填紙仔」是客觀現實，若維持當初政府稱要所有客人使用「安心出行」，食肆未必會為了2小時生意而放棄一半客人，政府願意放寬處理，令食肆較容易落實執行。

他引述會上政府代表說法，食肆沒有責任確認客人的年齡，客人如藉訛稱年齡避用「安心出行」，執法人員只會檢控該名違規客人。

黃認為，政府的新規定能回應早前業界的擔憂，相信對於部份依賴深夜時段生意的食肆有較大幫助。他稱，自己稍後會與旗下食肆的員工討論新安排，有信心能符合新規定。

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