【本報訊】前年9月底，市民在港鐵太子站外悼念8.31事件發生接近一個月，警方拘捕多人，四名男女包括一名電影製片被控參與非法集結及管有攻擊性武器，案件昨續審。當中14歲女被告出庭自辯指，當晚接過陌生男子遞來的雷射筆，她「亂咁照，冇目標咁照」，就像之前有人用雷射筆射向太空館外牆一樣，「好似玩緊『激光中』」，事後將雷射筆交還對方。她作供亦透露父親在前年7.21過世，故當時沒心情留意社會事件，不知有人針對警方。

14歲女生作供稱，案發當晚在花旗銀行外與友人聊天，有陌生男子遞上雷射筆，她將雷射筆無目標地亂照，「照天照地，警署外牆、Citibank地下都有」，但沒向人照射。後來有強光從警署照下，她被多次射中，感到眼痛，大聲質問警員為何照她，並做出不文手勢。強光持續照射下，她原想離開，但在友人要求下再留一會，並蹲在地上玩水樽。

控方盤問下，少女承認警方曾以擴音器要求人群散去，但她有感「冇做錯任何嘢」故未有即時離開。少女被控非法集結但沒被控藏攻擊性武器。

認罪男生求情：或礙會計發展

至於開審前承認三罪的男生蔡詠豪（20歲），昨由代表大狀求情，稱被告原升讀大學工商管理學位三年級，因本案休學，已受教訓。被告親撰求情信承認行為不智及不理性，深感後悔，本打算向會計專業發展，但定罪對其未來影響甚大，現只望可繼續升學。裁判官陳慧敏考慮被告非常年輕，先索取更生中心、勞教所、教導所等報告，還柙至下月12日判刑。

四名被告為蔡詠豪、30歲製片人廖穗敏、14歲少女及31歲工程師霍德龍。首三名被告被控前年9月24日至25日參與非法集結。除少女外，其餘三人另被控管有攻擊性武器，全部涉雷射筆。

案件編號：WKCC1312/20