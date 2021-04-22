【本報訊】立法會昨繼續就政府提交的修改選舉制度綜合條例草案舉行會議，建制派早前要求參選人交代國籍資料，政制及內地事務局常秘鄧忍光昨透露，有關資料屬資格審查委員會可向參選人索取的資料，政府現階段正探討，要求參選人再另填一份表格提供資審會所需附屬資料，但要先諮詢資審會後再決定表格內容。

鄧忍光：可索額外資料

工聯會麥美娟昨於會上要求政府在立法會選舉參選人的提名表格中，要求參選人交代是否擁有BNO、外國國籍、是否與外國政治組織有連繫和獲得資助，以及個人是否有誠信問題。

鄧忍光回應時稱，上述內容均是資格審查委員會可向參選人索取的資料，並稱政府現階段想法是要求參選人在提名表格提供基本資料後，再在另一份表格提供資審會需要的其他附屬資料。鄧補充，有關安排要先諮詢資審會後，政府才能決定該份表格的標準範本內容。

草案委員會主席廖長江關注選舉主任日後與資審會的關係，以及政府會否向資審會提供獨立秘書處。鄧忍光稱政府目前仍就秘書處安排進行內部研究，未有定案。

鄧忍光又指出，參選人報名參選後，資審會如覺得無需要向參選人索取額外資料，選舉主任即會通知該名參選人提名有效；若資審會需索取參選人額外資料，會直接向參選人索取，並根據與參選人的文件往來以及之前已取得的資料決定是否DQ，再由選舉主任通知參選人，資審會會在有需要時再向參選人作多輪資料搜集。他表明，資審會向參選人索取額外資料的過程中，選舉主任不能參與。