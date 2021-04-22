【本報訊】衞生防護中心指出，兩宗本地變種病毒個案雖暫未再有相關確診，但審慎起見，今日向患者曾到訪過的地方再發強檢公告，曾到訪相關地方者須三次強檢。中心又不排除29歲印裔確診者（第11643號）或在檢疫酒店戴帶口罩打開房門，經空氣傳播染疫。

疑患者檢疫期除罩開門

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨指，中心今日再向變種病毒患者曾到訪過的地方包括海港城、中環中央廣場、尖沙嘴華美達華麗酒店、長洲渡輪等發強檢公告，曾到訪相關地方的市民，須於第7日、14日及21日強檢。換言之，相關市民最快4月24及25日接受第二次檢測。

被問到尖沙嘴華美達華麗酒店16樓出現三宗個案，包括29歲印裔確診者，歐家榮指港大進一步化驗，確認三宗個案病毒基因排序極為相似，可能為同一源頭感染，機電工程署及屋宇署上周曾到酒店調查，認為酒店通風系統未有明顯問題。而酒店閉路電視亦無發現三名患者曾離開酒店房，中心不排除患者無戴口罩開房門，經空氣傳播染疫，中心已提醒所有檢疫者須戴口罩才可開房門，「但我哋覺得經污染咗嘅房門手柄掛鈎傳播病毒嘅可能性更大」。

另昨新增12宗輸入個案，其中八宗來自印度，其中一人4月15日搭UK6395來港，該班機已有52宗確診；另外四宗分別來自尼泊爾、土耳其及巴基斯坦。12宗確診中，四宗有變種病毒，本港至今有235宗變種病毒個案。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在電台節目稱，外地開始出現二度感染病例，如新加坡有一名由印度到當地的人士，抵埗時體內病毒量不高，檢測呈弱陽性，由於同時驗出有抗體，當地容許該人士出院，但其兩名家人八日後確診，該人士檢測後，發現其病毒量正增加，反映病人可能在印度已二次感染及帶有變種病毒，並傳染他人。