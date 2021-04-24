立法會繼續審議「完善」選舉制度的修例草案。工聯會麥美娟促請當局提出修正案，訂明特首選舉委員會參選人在提交的表格或聲明中，表明自己是否擁有BNO或其他國籍，功能界別的團體選民則必須是管理層代表，以及取消候選人於投票日前去世或被DQ，選舉即中止的安排。

針對團體選民資格的問題，麥美娟指目前的法例下，獲授權的代表可以「唔係團體嘅任何人」，建議政府再修訂法例，訂明獲授權的代表必須是管理層成員，但在委任的方法則可保留彈性。自由黨易志明則認為，目前做法可以接受，而相關表格已經要求獲授權代表說明與團體的關係，認為代表不一定要是管理層，可以由老闆安排政見相同、「非常聽話」的員工。

民建聯陳克勤則關注，獲確認提名有效的候選人在選舉日前去世，或被資格審查委員會裁定喪失資格，選舉就須即時中止的問題，擔心有候選人會「自爆」，令自己被取消資格，導致取消選舉，直指選舉有漏洞，將會被濫用，建議政府透過修正案修正。

進度比預期快 下周兩次會議取消

委員會主席廖長江在會上透露，議員可在下周四（29日）就法例提出修正案，他也在昨日向委員發信，取消下周二及周三的兩次會議，意味法案的審議進度比預期中快，同時法案委員會審議階段進入尾聲。

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