去年加入自由黨榮譽主席田北俊牽頭的「希望聯盟」、自稱走中間路線的香港大學政治與行政學系榮譽講師袁彌昌，擬籌組學者平台回應時局，惟他有意招攬的教育大學公共行政學研究講座教授張炳良，以及教大副校長呂大樂先後表明無意加入。

早前《香港01》報道，袁彌昌正籌組一個學者平台，希望集合學術及評論界的力量，計劃向政府提出政策倡議及意見，並強調自己參選與否，都與平台無關。

然而，張炳良昨日在Facebook上以32字回應是否加入平台一事：「當前香港，巨變關頭；逆順難料，需時沉澱；整理思路，堅定信念；立足四方，不淌渾水。」張炳良、呂大樂分別回應傳媒查詢時承認，他們曾與袁等人相約飯局閒談，但張指距離籌組平台的目標「仍然好遠」，表明自己並無加入平台。

就張炳良和呂大樂先後表示無意加入平台，《蘋果》曾向袁彌昌查詢，惟袁只表示「今次唔回應喇」就不欲多談。

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