曾經，陳奕迅的《富士山下》是我百聽不厭的歌，林夕筆下那句「何不把悲哀感覺假設是來自你虛構」直入心扉，成為我對抗逆境的信條。直至見識過情緒的反擊，才恍然一直誤用這想法自我批判，狠狠否定和壓抑着自己的情緒，於是身體發出警號清清楚楚解答：你的身體不容許你「假設感覺是虛構」，你需要接受和面對自己的感覺。

第一次聽這首歌時大概受了點情傷，有很多悲傷、自憐，這首歌提出很多反思，像「誰能憑愛意要富士山私有」、「要擁有必先懂失去怎接受」等，都彷彿教曉我愛情以至處世的道理。其中「何不把悲哀感覺假設是來自你虛構」更像是靈丹妙藥，我也問自己，既然我們「彼此終必火化」，一切終將歸於虛無，為甚麼要承受哀傷？不如說服自己那痛徹心扉的痛不是真的吧！說悲哀是假的，好像就沒那麼痛，還自覺像看破紅塵。

後來這想法應用越來越廣泛，我甚至會懷疑所有感覺都是虛構的，尤其那些我不喜歡的感覺。若然是虛構的，就有操控的空間吧！我常質疑「怎麼我像在庸人自擾」，也喜歡分析我的感覺。然而，分析不免帶有批判，會覺得「應該」怎麼想，甚至問「何不」怎麼怎麼想。但原來，這樣很容易將理智得出的結論強加於自己，做不到會内疚自責，悄悄埋下可怕的伏線。

的確，我處事很冷靜，從來不容情緒胡作非為。就這樣，情緒受到長年累月的否定下，身體來一回大反擊，把我掉進情緒漩渦之中。深陷其中之時，眼淚會不由自主的掉下來，全身的肌肉繃緊得無法放鬆，理智束手無策。得過情緒病的人都會明白，那種焦慮、悲傷已經完全沒有因由。一切毫無道理，但你也不能再說感覺是假的；眼淚是真的，肌肉也真的沒法放鬆，再分析再排斥只會越陷越深。

那時候，輔導員常常跟我說，你需要接納自己，認識自己的情緒。不過好一段時間我也不理解到底需要接納甚麼，又如何接納？倒還是冥想（meditation）的修習讓我開竅。但老實說，我的修習荊棘滿途，初學時更因為不知不覺間分析批判那些覺察到的感覺，掉進更深的情緒漩渦。上回我在「感覺，像雲聚雲散」一文中曾強調冥想需要不加批判，正是自身的教訓。

然而，持續的修習會加強日常生活的覺察能力，終於讓我慢慢認識自己的情緒。我發現，感覺雖像浮雲虛幻不定，但不能說是虛構的，身體也不讓我們批判和否定情緒。就如窩心的瞬間掀動了嘴角眉梢，或者傷心失望時，心痛頭痛甚至胃痛得撕裂一樣，沒有思考應該不應該的空間。難道先要分析應不應該感動，或者應不應該痛？「我覺得不應該痛，但實際很痛很痛啊！」

有天我不小心割損，看着那鮮紅的血，我開始反思：當身體流血，我們會理所當然接受那是痛的，大概不需要分析和質疑怎麼覺得痛吧！但為甚麼當我的心在淌血，我卻一直質問自己？難道因為心理的痛我們看不到，就可以說那不是真的？還要假設痛感是假的，然後置之不理？

早前修讀有關正向心理學的課程，自我悲憫專家Kristin Neff說：「我們經常在自我批判的角色中迷失，卻不會停下來意識到『我的天，這實在非常，非常痛』。」聽罷我眼紅紅，剎那間感受到內心的委屈。原來，無論是身體的傷，還是內心的傷，我們也不能逃避或忽視，必先要意識到那真的很傷很痛，如實面對和接受，我們才懂得如何療傷，好好照顧自己。

撰文：Ophelie-C

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Ophelie-C

80後傳媒工作者，情緒「自療」的過來人。見識過情緒深淵，決心學冥想自救，慢慢從正念看到不一樣的現實。越過幽谷後有緣成為義務導師，堅持不扮高深，盼以「貼地」實例分享正念的日常。

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