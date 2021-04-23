【本報訊】香港民族陣綫前成員前年7月被捕，被控在荃灣工廈單位存放一公斤土製TATP炸藥，早前認罪。高等法院法官陳慶偉昨判刑指，被告是製造高威力炸彈的主腦，另擁有主張分裂國家的政治書籍和單張，意圖顛覆政府，宣揚港獨。陳官比較已故「賊王」葉繼歡管有TNT炸彈一案，謂本案炸藥更危險，而且葉繼歡相信是謀財，被告則是針對特區政府和社會安全，意圖引起恐懼，罪責起碼與葉繼歡同等、甚至更嚴重，最終判監12年，為反送中浪潮至今判刑最重一案。

被告盧溢燊（29歲）原本是物流公司職員，昨被法庭定性為顛覆分子。他聞判後沒有激烈反應，散庭時向旁聽的聲援市民揮手道別。

指TATP易引爆 警或喪命

警方前年7月19日拘捕被告，在涉案德士古道單位搜獲炸藥和原料，被告早前承認存有炸藥意圖危害生命或財產罪。據警方昨指，本案是近年撿獲最多土製炸藥製成品的案件，也是反修例事件首宗在高院判刑的個案。

陳官表明會考慮案發於2019年動亂時期，特別提及前年7月1日大批示威者或暴動者闖入立法會大肆破壞。陳官明言，雖然沒證據指上述事件與本案有關，但仍屬當時社會背景。

控方早前指本案的TATP（三過氧化三丙酮）比另一種炸藥TNT（三硝基甲苯）更不穩定，容易引爆；辯方引述學術文章指TATP威力較低。法官上次索閱專家報告，昨指辯方援引的文章是分析實驗室條件下的爆炸，與現實情況有分別，接納控方指TATP更危險的說法。警方當時因應炸藥不穩定，疏散市民，當場引爆，事後建築物結構受到頗大損害。炸藥亦危害爆炸品處理課警員安全，警員可能喪命。

陳官提到，涉案單位另搜出刀及彈叉等武器，被告家中有《香港獨立論》等政治書籍，並藏有鼓吹香港獨立、分裂國家、顛覆國家的政治單張和小冊子。此外，警方從被告的電話中撿取到講述不同爆炸品特性、製造方法、引爆機制的文件，陳官將之形容為給恐怖分子閱讀的文件。

稱被告圖顛覆特區政府

本案控罪並非製造爆炸品，不過陳官指論情節同樣邪惡，刑責別無二致，兩者最高刑期同是20年。被告與其他人無疑正在製作高威力炸彈，被告是主腦。從種種證據來看，其意圖是顛覆現行的特區政府，宣揚香港獨立，案情屬最嚴重類別。

法官參考上世紀90年代葉繼歡管有兩公斤TNT炸藥、判囚18年的案例，引述上訴庭指若不判處極度阻嚇的刑罰，法庭便有失職責。陳官認為本案炸藥份量雖較少，但潛在危險較高。此外，葉繼歡和同黨潛入香港犯案，相信是為了謀財；被告則是針對香港政府和社會安全，意圖引起恐懼，罪責起碼與葉繼歡同等、甚至更重。法官採納18年為量刑起點，因被告認罪，減至12年。

被告現已還柙21個月，然而由於控方最初檢控時未取得律政司長同意書，須撤銷案件重新控告，導致被告最初還柙的三個月不能按慣例視作服刑。法庭昨一度探討需否減刑，法官最終指示懲教署，將被告全部還柙時期視作已服刑時間，被告毋須「坐多」三個月。

案情指涉案單位內搜出10個汽油彈、冷凍倉、雙氧水及各類化學品，約700克TATP以結晶粉狀方式存放在不同容器，餘下TATP存放在冷凍倉或量杯內，另搜獲易燃液體。單位內另有頭盔、豬嘴面罩、手套、腳套、眼罩、港英旗、寫有「捍衞香港自由 打倒港版紅衞兵」的木板，以及香港民族陣綫小冊子等。

有組織罪案及三合會調查科署理警司呂思灝昨表示歡迎判刑，認為能表明社會不容忍無差別地對公眾行使暴力。他稱案發時正值反修例示威高峯期，若非警方及時搗破炸藥工場，恐會造成大量破壞和人命傷亡。

案件編號：HCCC318/20