【本報訊】2018年11月本港發生首宗女警開槍案，年近六旬建築雜工被指向軍裝警揮舞𠝹刀，遭女警開槍射中左腹，事後下半身癱瘓，須坐輪椅。雜工受審後被裁定兩項企圖蓄意傷人罪成，法官昨判刑指，被告出庭受審及會見專家期間仍堅持個人說法，缺乏悔意，他在案中受傷亦非求情理由；惟考慮他的身體狀況，酌情減刑，判囚兩年半。被告兒子庭外表示控方證據「所有重點都睇唔到」，說法也不合邏輯，未能解開疑團；聆訊文件聲稱案發港鐵站內數部閉路電視當時同時故障，兒子也質疑「冇理由咁啱呀？」

控罪指被告周景登（57歲）於2018年11月7日在深水埗港鐵站大堂內，意圖使警員19835王嘉雄及女警15238袁嘉穎身體嚴重受傷。區域法院法官陳廣池判刑時引述報告內容，指被告比較粗魯，但無暴力傾向，亦沒有明顯心理障礙，性格也無不正常之處，再犯機會低。

港鐵CCTV故障 被告子質疑

被告在報告中強調案發時無意襲警，只因工作需要而身藏𠝹刀。陳官相信被告沒有預謀犯案，也認為𠝹刀是被告的工作用具，惟被告於繁忙時段的港鐵站內犯案，明知事主是合法執勤的軍裝警，仍伸出尖銳𠝹刀近距離連番施襲，情緒不穩且帶有怒意。他非因遭他人挑釁才這樣做，受傷後更試圖取回𠝹刀，種種情節均屬加刑因素。

陳官又形容控方證據確鑿，但被告在審訊期間和報告內仍堅持己見，缺乏悔意，毫無反省。至於被告中槍後持續下身癱瘓，陳官稱實屬不幸，惟上訴庭早已明言，被告人在案件中受傷並非求情理由。

庭上透露，被告於2013年6月亦曾在深水埗街頭遇上警員截查身份證，其間拒絕合作並推跌警員，致對方膝頭及食指擦傷，事後被控襲警，判監七天。陳官指出，被告經歷當年襲警案後，仍不珍惜機會改過自新或控制情緒，事隔五年半更變本加厲，以𠝹刀襲警。至於被告是否自尊心過高、抑或過份自卑、或是對執法人員不友善，則不得而知。

審訊期間，控方除傳召涉案警員出庭作供，也播放當時港鐵站內的閉路電視片段作證。被告的兒子連日到庭聽審支持父親，他昨在庭外指，片段看不到警方所謂父親被截查，以及亮出𠝹刀刀片以至向警員揮舞𠝹刀的一幕。他謂：「如果講正常邏輯，一個返工嘅人，點會走去攞把𠝹刀襲擊差人？你趕住返工，就要襲擊佢？」

被告的兒子又透露，聆訊文件聲稱深水埗港鐵站內的數部閉路電視當時均故障，質疑「冇理由咁啱呀？」表明保留上訴權利。

案件編號：DCCC348/20