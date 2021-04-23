【本報訊】再多兩宗接種疫苗後死亡個案，兩人都是接種復必泰後在家中死亡。瑪麗醫院一名醫生上周接種復必泰後兩日，在家中暈倒送院，隨後證實腦出血，現情況嚴重，醫管局在傳媒查詢時才證實事件。至今累計21人接種疫苗後死亡，當中17人接種科興，4人接種復必泰。

一人針後腦癇發作

醫管局總行政經理庾慧玲昨在疫情記者會回應查詢時確認，醫管局一名員工本月14日曾接種復必泰疫苗，16日昏迷後被送往律敦治醫院急症室，隨後被轉送至瑪麗醫院，初步診斷為腦部出血，目前情況嚴重。至於該員工是哪科的醫生或有否慢性病，庾慧玲聲稱沒有相關資料，衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦表示無資料。

衞生署昨公佈多兩宗接種疫苗後死亡個案，一名43歲男子本身患有高血脂症及肥胖，前日在家中心臟驟停，抵達仁濟醫院急症室時已無生命迹象，搶救無效同日晚上離世。他本月18日曾在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種一劑復必泰疫苗，接種後沒有不適紀錄，暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案，衞生署會將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估因果關係。

另一宗個案由死因裁判官轉介，一名66歲女子本月22日早上，被發現在床上不省人事，救護員到場後證實死亡，遺體移送公眾殮房。女死者本月12日曾於西灣河體育館社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗。衞生署會將個案交由專家委員會評估因果關係。

此外，周四有十宗打針後送院個案，其中四人須留院觀察，兩人未經診症自行離開醫院。一名33歲男子在中大醫學院社區疫苗接種中心注射復必泰後腦癇發作，送往威爾斯親王醫院，情況穩定。