一名上月底抵港、曾於西營盤華美達海景酒店隔離的菲傭，初步驗出帶有N501Y變種病毒，較早前有3名曾居於酒店同層的住客同告確診，港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚（23日）去到酒店視察後排除掛鈎播毒，相信或有空氣傳播。港大公共衞生學院教授潘烈文今早在港台節目表示，COVID-19病毒的傳播方式有很多，包括緊密接觸、環境污染等，而空氣傳播亦有其可能性。

潘烈文表示，帶有COVID-19病毒的飛沫一般可在空氣浮沉幾小時，過去出現疫情大爆發的食肆及健身房，空氣流通量都不高，證明空氣流動是避免感染的主要因素。潘續指，極不建議檢疫酒店內的住客開窗，身處走廊時須戴上口罩，而且手部清潔亦很重要。

就檢疫酒店入住率高的問題，潘烈文認為，酒店減少入住人數，可將整體潛在病毒量降低，同時集中在有人住的房間抽風，能源效益會高很多，亦可減低傳播風險。

住客冇戴口罩同時開門窗 或令空氣從房吹出走廊

食肆換氣量規定工作小組主席、工程師學會會長源栢樑在同一節目表示，酒店房間一般有正壓設計，以免氣味及濕氣進入房間，令房間出現發霉情況。源又指，相信檢疫酒店做了少許功夫，將抽風量調至大於送風量，理論上有輕微負壓；惟有住客在沒戴口罩下同時開啟門窗，窗外氣流吹入房時有機會大於負壓，變相將空氣由房間吹出走廊，而走廊在關上房門後就變為輕微負壓，令空氣再流入鄰近房間，但不會飄到很遠。

源栢樑續指，酒店走廊不會有特別的通風設計，一般都是裝有幾部分體式風機盤管，故換氣量不會太高；而走廊的寬闊程度亦會影響流風的程度，地方越小越窄，空氣阻力就越大，氣流流量亦越小，要空氣流通量大就很難。源認為，在走廊加設空氣清新機是改善鮮風量方法之一。

餐飲聯業協會質疑換氣對防疫無用 源栢樑：求安心

提供堂食的食肆於本月底前，須將鮮風輸送量提升至每小時至少6次，香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目表示，部份食肆在月底限期前基本上是「做唔到」有關要求，因全港逾1.6萬間食肆，目前僅千多間已向食環署登記符合換氣新標準。黃續指，全港一共需要6至7萬部空氣清新機，惟市面存貨僅有約2萬部，食環署有向他們表示，會向有購入設備證明的食肆提供寬限期。

黃又提到他曾問過工程界人士，獲回應指換氣未必完全對防疫有作用，只是「做好過唔做」，質疑現有空氣淨化設備的過濾網未必可完全過濾COVID-19病毒。

源栢樑表示，市面上有售的空氣清新機有數萬部，惟價錢參差，較平的已被搶購一空，現在再買時則需等待一至兩星期。源呼籲食肆每部機花多1千元左右，購入大概2千多元一部的機種，即使需用上3部機的食肆，加上承辦商約千多元的費用，相信1萬元以下仍可達到相關要求，希望藉此可令食客及員工安心。

潘烈文則回應指，若空氣可「溝淡」病毒，會大大減低感染機會。此外，空氣清新機的濾芯並非用以阻隔病毒本身，而是病毒依附的微粒，從而減低感染風險。

潘烈文：暫未見變種病毒流入社區

近日先後出現3宗曾進入社區的變種病毒個案，潘烈文指，根據港大的研究，暫時未見有變種病毒流入社區，惟世衞的報告指出有50至80個國家出現變種病毒個案，本港作為人流頻繁的地方，有不少人自然就會有其方法將變種病毒帶來港，故一有鬆懈就會出現漏洞，以致變種病毒在社區中出現傳播，但目前尚未有相關情況出現。潘認為，當局應主動採取一些「極端啲」的防控措施，避免變種病毒在社區爆發，他舉例指，監察涉事家庭情況、進行強檢及隔離，以至跟進曾入住酒店的人士等。

衞生署轄下科學委員會早前建議，已接種2劑疫苗的密切接觸者可縮短檢疫期，潘烈文認為，應視乎部份人的免疫反應是否良好而定，因接種2劑疫苗後，亦未必有效預防變種病毒，當局可考慮在縮短檢疫期的同時，跟進檢疫者在14天後的情況。

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