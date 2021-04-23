【紀念8.31集結案】

【本報訊】市民前年9月底聚集太子站外「悼念」8.31事件。14歲少女被控當日參與非法集結，案件續審。少女昨強調只是好奇試玩涉案雷射筆，「冇目標咁照」，惟控方不斷重複問她是否刻意射向警署；少女不耐煩，一度反唇相譏。控方又指她在警方警告及舉藍旗後，刻意向警署揮手，行為挑釁；惟當時非控罪所指的案發時間之內，控方及後主動撤回揮手挑釁的指稱。少女作供完畢後情緒不穩，一度哭泣。

控方昨指案發時14歲的被告少女當日向警署照射雷射光，少女重申非射向警署。控方庭上播片，指她三次舉起雷射筆射向警署，多次重複問少女是否刻意為之。少女終於不耐煩地說：「我唔知我會照到咩囉。你一路執住呢一點，攞張截圖嚟話我特登瞄向警察，我同意唔到囉，唔好意思呀主控官。」

被指用雷射筆致有人爆粗

控方又指現場有人講粗口，亦有車輛長響按。少女反問：「佢哋講粗口關我咩事？我唔明你將現場啲聲音放係我身上做咩？」控方指少女當時使用雷射筆，引致現場人士講粗口、起哄及響號；少女對此不同意。

主控其後再播片，指少女橫過太子道西馬路時，突然轉身跳起，並向警署舉高雙手揮手。當時警方正舉起藍旗，控方認為少女故意向藍旗跳起揮手，行為擾亂秩序、侮辱及挑釁警員。少女否認。惟控方於午休後申請撤回揮手挑撥的說法，指當時實非控罪所指的案發時間內。案件5月10日結案陳詞。

案件編號：WKCC1312/20