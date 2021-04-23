衞生防護中心今日（23日）公佈初步確診個案中包括一名3月27日乘5J272由菲律賓到港的外傭，她曾在3月27至4月16日於西營盤華美達海景酒店隔離，及後驗出感染變種病毒Ｎ501Y，成為第二宗流入社區的變種病毒個案，而首宗社區變種病毒個案患者亦曾在尖沙嘴華美達酒店隔離。港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和機電工程署助理署長黃偉光周五晚上（23日）約7時50分抵達西營盤華美達酒店視察，近10時半才會見傳媒。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，菲傭入住的605號房，同層旁邊的602號房早前有來自印度的一家三口確診，個案編號為11682、11689及11709，4月7日後3人曾因房間電掣有故障，轉往802房。而距離較遠的617號房之前亦有一人確診，菲傭Ct值29至30，入住聯合醫院，現時對抗體檢測呈陽性。

料菲傭早感染或機上已中招 暫未知哪間檢測商負責採樣

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指，因現時菲傭抗體樣本呈陽性，故相信她感染時間較早，不能確認她是否在飛機上已感染，惟相信檢測商未能準確檢驗第12日至19日樣本，「好可能係第12、19日（樣本）撩得唔好......有理由相信12日同19日嗰兩次，應該早啲會陽性先啱，呢樣嘢點解冇發生呢，究竟採樣嘅人員當時有冇做足需要做嘅嘢呢？睇落去就好似唔係咁清楚」。他指據了解當時曾轉過檢測分判商，歐家榮指暫不掌握相關樣本是哪一間檢測承辦商負責。

酒店掛鈎播毒機會低 或是空氣傳播

袁又指如真的是在酒店感染，早前說第一種可能透過掛鈎接觸傳播機會低，因衞生署檢驗了55個門柄掛鈎，都沒有任何陽性。第二種可能則是空氣傳播，當早前602號房一家三口打開房內的窗再開門時，風會流向走廊，再將病毒帶入其他房，如605剛好開門，或因而感染菲傭。

袁又指該酒店的走廊較窄，入住率曾達90多%，現時仍有80多%入住率，共有420多個單位，26層每層10多人，故建議酒店可在走廊增設空氣清新機，增加空氣稀釋度，以減少病毒量，同時應減少酒店人數。他又呼籲入住者打開門時需要戴上口罩及先關窗。他又指酒店換氣量達2.4次，已符合法例要求，但認為用作檢疫，其實應要去到每個鐘換6次氣。袁國勇又指因菲傭一入院抗體已呈陽性，認為在社區傳播風險不高。

歐家榮又指，4月4日至4月7日曾住在這間西營盤華美達酒店6樓的住客都要再接受檢疫；3月27日至今曾經在酒店逗留超過2小時的人都要接受強制檢測。

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