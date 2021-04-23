【疫情何時了】

【本報訊】本港社區再發現變種病毒，一名菲傭在西營盤華美達酒店完成檢疫後，上周到堅尼地道僱主家中上班，又曾到入境處及外傭中介公司等多處地方，前天自行接受檢測才初步確診及驗出帶N501Y變異病毒株。衞生防護中心追查發現患者在酒店檢疫期間，曾與一個印度家庭鄰房，該印度家庭其後已確診及帶N501Y。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日新增九宗確診，當中只有一宗本地源頭不明個案，但一名初步確診的菲傭驗出帶N501Y變異病毒株。她上月27日乘坐5J272航班抵港，入住西營盤的華美達海景酒店6樓檢疫。本月17日完成檢疫後到堅尼地道8號的僱主家中，19日曾到萬邦行做身體檢查，又到入境處8樓及皇后大道中錦安大廈的外傭公司，22日應僱主要求到禮頓山檢測中心再檢測，才驗出帶N501Y。

堅尼地道8號居民撤離

患者於酒店檢疫期間，由印度來港的一家三口曾入住她的鄰房四天，其後因房間問題調遷到其他房間。該印度家庭最早在本月15日發病，其後三人均確診，二人帶N501Y，暫未清楚當中究竟是巧合還是有傳播，為謹慎起見，會追回本月4日至7日該酒店同層的住客，全部送往檢疫中心。患者僱主及家人、家中另兩名外傭、外傭公司職員等亦要檢疫，她到過的地方要強制檢測。

染疫菲傭僱主所住的堅尼地道8號，所有居民昨晚被政府緊急撤離。

防護中心傳染病處首席醫生歐家榮晚上補充，女患者入住的西營盤華美達酒店有共三個房間、五名住客染疫。

今次已是同集團的華美達酒店第二次懷疑出現防疫漏洞，導致變種病毒流出社區。港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到場視察後表示，該酒店入住率高達八至九成，走廊較窄及房間較小，可導致短距離空氣傳播。

其中一個播毒可能是曾住在女患者隔鄰的印度家庭病毒量高，若他們開門時開了窗，風會將病毒吹入走廊，而若女患者開門時無開窗，走廊空氣會走入房令她受感染。他已建議酒店在走廊加裝空氣清新機、減低入住率，及規定住客開門時先關窗及戴口罩。由於女患者病毒量低，抗體呈陽性，屬水尾，另一可能是她入住酒店前已受感染。

袁國勇並質疑，在患者檢疫第12及19日的檢測時，曾轉換檢測承辦商，可能取樣手法不好，採不到病毒而走漏個案。該患者在禮頓山社區會堂做檢測，承辦商為Prenetics。

海怡半島第10座封廈強檢

入境處表示該患者周一曾短暫到訪灣仔入境事務大樓8樓港島人事登記辦事處，該辦事處已即時暫停服務及關閉三天至下周一，三名入境處職員須接受隔離及醫學監察。

另外，昨日確診的源頭不明患者是23歲女子，住在海怡半島第10座怡麗閣，患者本月21日流鼻水，求醫留下樣本後確診，她在葵涌葵昌路YesStyle網購公司工作。當局昨晚圍封海怡半島第10座怡麗閣，居民須強制檢測。