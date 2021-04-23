【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下串謀顛覆國家政權罪，當中36人未審先囚被還柙。昨早陳志全的男女友人與岑敖暉太太先後到達赤柱監獄探訪；日前辭任區議員的譚凱邦的太太，則在fb上分享兩夫妻跟同樣辭任區議員的范國威的相識經過。

岑敖暉聽鳥聲享安寧

昨早10時，岑敖暉太太離開赤柱監獄，同時岑敖暉的fb上載他的獄中書簡，提到岑敖暉如常獨自放風，在日落時刻靜心聆聽雀鳥的叫聲，直指這是他「在這裏最舒服和安寧的一刻鐘」。

譚凱邦妻子亦在fb講起他們兩夫妻跟范國威的往事，「就喺2004年南亞大海嘯後，我哋去將軍澳幫手籌款，當時Gary仲係區議員，當時嘅印象就係佢官仔骨骨，但係喺街度好落力企足幾個鐘籌款，好多街坊都識佢。」

她指范國威為人冇架子，「佢做咗立法會議員後，譚生有時會同佢一齊喺立法會大樓開記招，有一次開記招前趕時間，我咩都冇食就出咗去幫手，嗰日搞咗好耐，我差不多餓暈，Gary知道我未食嘢，竟然帶咗我上佢office，仲親自沖咗個杯麵同朱古力奶畀我」，她慨嘆如今二人成為階下囚，不知何時重獲自由。

長毛梁國雄的fb小編講起長毛三宗未經批准集結案件，強調為了和平抗命、捍衞民權，才會「冒着遭受政治檢控而受刑責的風險，依然堅持維園集會，與群眾並肩同行」。

「快必」譚得志亦在fb提到，他周一上庭時，遇見當日就前年10月1日非法集結案上庭的黎智英、李卓人，「見到毛哥人哥同肥佬黎喺佢隔籬」，「佢話同黎智英打招呼，但係佢問快必係邊個，話唔識佢喎！」

「快必」fb小編補充指「黎生同快必又真係完全唔熟嘅，印象中正式近距離見面傾偈都係第一次。」