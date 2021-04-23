【本報訊】周日會展舉行的「香港寵物節2021」最後一天，發生幼貓遭咬死慘劇，僅五周大的貓B「卷卷」，遭場內一隻柴犬咬死命案，引來全城譁然，狗主其後發文致歉，惟有人疑不滿狗主處理方法，竟於日前網上揚言於全港五區放置朱古力毒殺狗隻。警方昨以「妨害公眾安寧」拘捕一名25歲男學生，並稱不排除循殘酷對待動物方向調查幼貓遭咬死事件。

警搜屋未發現藥餌

貓B「卷卷」遭柴犬咬死後，狗主曾於fb發文道歉，惟不獲網民接受，事件連日發酵。一名姓黃男子日前更遷怒其他狗隻，於fb群組「天下貓貓一樣貓」發「死亡預告」，揚言於全港五區放置朱古力毒狗大報復。帖文於網上廣泛流傳，引起市民討論及譴責發文者言論不負責任，並擔憂動物安全。

警方昨於葵涌以「妨害公眾安寧」拘捕報稱學生25歲姓黃男子，於其住所撿走手機及電腦，但未發現藥餌。

警方指，男子家中養有一隻貓，與案中貓主及狗主並不相識。至於引發熱議的咬死貓事件，警方稱不排除以殘酷對待動物罪方向跟進調查，而「公眾妨擾罪」最高刑罰是入獄7年。

「卷卷」主人Gloria周日帶同愛貓到寵物展上班，並將「卷卷」放於胸前斜孭袋，其間兩名狗主帶同四隻柴犬經過，其中一隻塞頭入「卷卷」身處的斜孭袋，緊咬其頸部並搖晃，「卷卷」最終因頸骨折斷死亡。