【本報訊】港台英文節目《脈搏》（The Pulse）女主持唐若韞去年訪問世衞助理總幹事艾沃德（Bruce Aylward）時，追問會否重新考慮台灣的會員資格，惟被指鼓吹台獨。唐若韞疑因不堪壓力本月中請辭，惟當局仍繼續追殺節目。通訊局已去信港台列明有關該集的投訴，並引述商經局長邱騰華對節目的質疑，指控節目表達方式違反「一個中國」原則，要求港台回應。

邱騰華指訪世衞集數違一中原則

涉事集數由唐若韞主持，去年3月播出。她在節目以視像訪問世衞助理總幹事艾沃德，其間追問台灣的抗疫表現，及會否因此重新考慮讓台灣加入世衞，艾沃德以聽不清楚為由嘗試轉移話題，更一度掛斷通話。電話再次接通後，他仍避答問題，僅指中國多地抗疫表現優秀。

節目贏得輿論讚賞，卻引發親左派傳媒及組織批鬥。通訊局近日向港台發信要求回應有關投訴。據網媒「眾新聞」報道，當局在信中列出投訴內容，包括節目呈現方式偏頗、世衞拒絕台灣參與並非事實，引起觀眾對中國和世衞反感等，亦有人投訴有關台灣的提問是偏頗不當及煽動顛覆。

通訊局引用邱騰華的言論質疑節目，包括邱去年4月初發聲明，指控該節目的表達有違「一個中國」原則及《港台約章》中有關港台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，要求港台回應。

翻查通訊局過往向港台發出的勸喻，較少直接引述政府或警方觀點，例如上月遭勸喻、同樣涉及台灣問題的節目《台灣故事III》，通訊局僅表示節目將台灣描繪為「國家」及節目標題「斷交之後」的用語均不準確，未有引述任何政府說法。

當局早前就節目《頭條新聞》被投訴去信港台，亦沒有引述政府官員對節目的質疑。

通訊局表示，至今共收到210宗有關上述節目的投訴，現正按程序要求港台提交申述，完成調查後將對外公佈結果。