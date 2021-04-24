網上流傳穿着貌似警察制服男子的不雅短片。網上和社交通訊平台今日（24日）流傳一條長約十數秒的短片，片中3名穿着與香港警隊員佐級人員制服極為相似的男子，在室內作出不雅行為。警方稱高度關注事件，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

有關短片於今日下午起於互聯網和社交通訊平台上流傳，片中3名男子穿着與香港警隊員佐級人員制服極為相似的藍色短袖恤衫和黑色長褲，並配有類似警棍、手槍、對講機等裝備，並一同進行不雅行為。其中一人的肩章顯示為警長職級。

警方晚上在其Facebook專頁指，留意到今日網上流傳一段不雅短片，片段中有3名穿着疑似警察制服的人涉嫌作出不雅行為。警方高度關注事件，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

警指片中制服及裝備與真實有異

警方又指，經初步調查發現，片中人物穿着的制服及裝備與香港警察的制服及裝備有多處不同，警方不排除有人假冒警務人員拍攝短片，會繼續從不同方向主動調查。

警方重申，互聯網並不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。如有人在網上發布淫褻物品可觸犯香港法例第390章《淫褻及不雅物品管制條例》，最高刑罰為罰款100萬元，及入獄3年。

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