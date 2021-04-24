債務纏身的《成報》主席谷卓恆由於先後被多名債主入稟法院追債，去年8月遭頒令破產，與《成報》相關的公司亦紛紛被清盤，其中「成報報刊有限公司」去年9月遭文件服務公司富士施樂入稟呈請清盤，並於12月被法庭頒下清盤令；「成報報刊管理有限公司」亦於本月中旬亦被頒令清盤。

有傳媒報道，「成報報刊有限公司」董事「成報報刊服務有限公司」，昨天（23日）被公司註冊處考慮剔除其公司註冊。《蘋果》翻查公司註冊處資料，發現「成報報刊服務有限公司」的備註一欄已屬「除名」。

成報報刊有限公司列「強制清盤」

有傳媒報道，繼谷卓恆前年5月辭任「成報報刊有限公司」董事後，去年12月被頒令清盤，並改由「成報報刊服務有限公司」擔任董事，但昨日被公司註冊處考慮剔除「成報報刊服務有限公司」的公司註冊。

《蘋果》今午翻查公司註冊處網頁，發現「成報報刊服務有限公司」的備註一欄，已被加上「除名」。而早前被清盤的「成報報刊有限公司」的備註亦寫上「清盤」，模式為「強制清盤」。

根據公司註冊處文件，「成報報刊服務有限公司」原由谷卓恆擔任董事，直至2019年5月辭任，並改由「成報傳媒集團（香港）有限公司」為公司董事。而公司註冊處網頁顯示，「成報傳媒集團（香港）有限公司」的現況屬「仍註冊」，暫無異樣。

《蘋果》正向財經事務及庫務局、公司註冊處及《成報》查詢。

相關公司先後因欠債被清盤

與《成報》相關的公司，近年一片風雨。去年9月，「成報報刊有限公司」遭文件服務公司富士施樂入稟呈請清盤，被頒下清盤令。

今年2月，「成報報刊管理有限公司」因未有按《僱傭規定》向7名僱員支付工資、代通知金、長期服務金和年假薪酬共約65萬5千元，被勞工處檢控，被判罰款合共11萬元。最終本月中旬，「成報報刊管理有限公司」被頒令清盤。

谷卓恒亦一直欠債纍纍，早於2016年，《成報》已陷入「拖糧」醜聞。谷亦先後遭多名債主入稟追債，早年被指拖欠財務公司連本帶利達1.1億元，遭對方入稟高等法院申請破產，並於去年8月遭頒令破產。根據去年的法庭文件顯示，谷卓恒正居於美國加州洛杉磯。

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