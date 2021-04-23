【本報訊】多名區議員先後因應疫情及反修例運動抗議及擺街站，被控違反限聚令。其中六名區議員昨日認罪，被判罰款，有裁判官直言部份人只因大意而犯限聚令，與酒樓飯局無異。至於被控組織聚集的中西區區議會主席鄭麗琼則繼續不認罪，案件押後至8月30日開審。另外，去年7.21一周年，警方指有人群於元朗YOHO MALL聚集，先後票控多人違反限聚令；惟案件昨日提堂時，控方以證據不足為由，申請對23名被告撤控，當中包括一名科大編委記者。

官指被告大意違例

其中一案源於政府去年8月選定中山紀念公園體育館供華大基因作「火眼實驗室」之用，引起市民及附近區議員關注，並且到場視察。中西區區議會主席鄭麗琼、議員許智峯與梁晃維等多人因此被票控違反限聚令。案件昨在東區裁判法院再訊，其中梁晃維、葉錦龍、彭家浩及黃永志承認控罪。

辯方求情指，當日事件引起關注，多名記者到場採訪。各人一時大意，忘記限聚令規限，並列受訪。主任裁判官羅德泉指眾人因大意而觸犯限聚令，與酒樓飯局無異，各判罰款7,000元。

因涉嫌違反國安法而正在還柙候訊的梁晃維，被帶入囚室前振臂高呼：「你若不離，我定不棄，香港萬歲！」坐在旁聽席上的鄭麗琼以紙巾拭淚。

另外，去年6.12一周年，有元朗區議員在元朗西鐵站外設置街站，播放反修例歌曲，警員到場作出票控。其中元朗區議會主席黃偉賢及區議員李俊威昨在屯門裁判法院認罪，黃求情指無意觸犯相關法例，形容擺街站只是讓路過市民停低「望一望啲展板」。裁判官水佳麗判處每人罰款3,000元。

案件編號：ESS21775、ESFS50034-50037、TMFS500004、500008/20、TMFS33-76/21